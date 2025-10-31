Was für ein Wahlkrimi um den Posten des Zweiten Stadtbeigeordneten im Kreuznacher Rathaus! Erst in der Stichwahl im dritten Wahlgang setzte sich Mirko Helmut Kohl (CDU) gegen seinen Parteikollegen Jan Christmann denkbar knapp durch.
Kurz vor 19.30 Uhr stand das Ergebnis fest: Der Winzenheimer Ortsvorsteher Mirko Helmut Kohl (CDU) ist zum neuen Zweiten Stadtbeigeordneten gewählt worden. Der 49-Jährige tritt am 1. Mai 2026 die Nachfolge von Markus Schlosser an. Kohl setzte sich in geheimer Wahl in der Stichwahl im dritten Wahlgang gegen seinen verbliebenen Mitkonkurrenten und Parteikollegen Jan Christmann, der als Favorit galt, denkbar knapp mit 22 zu 20 Stimmen durch.