Kreuznacher Beigeordnetenwahl Mirko Helmut Kohl gewinnt Wahlkrimi denkbar knapp 31.10.2025, 15:00 Uhr

i Der neu gewählte Stadtbeigerodnete und die Gratulanten: Amtsinhaber Markus Schlosser (von links), Mirko Helmut Kohl mit Lebensgefährtin Petra Bürkle, OB Emanuel Letz und Bürgermeister Thomas Blechschmidt. Harald Gebhardt

Was für ein Wahlkrimi um den Posten des Zweiten Stadtbeigeordneten im Kreuznacher Rathaus! Erst in der Stichwahl im dritten Wahlgang setzte sich Mirko Helmut Kohl (CDU) gegen seinen Parteikollegen Jan Christmann denkbar knapp durch.

Kurz vor 19.30 Uhr stand das Ergebnis fest: Der Winzenheimer Ortsvorsteher Mirko Helmut Kohl (CDU) ist zum neuen Zweiten Stadtbeigeordneten gewählt worden. Der 49-Jährige tritt am 1. Mai 2026 die Nachfolge von Markus Schlosser an. Kohl setzte sich in geheimer Wahl in der Stichwahl im dritten Wahlgang gegen seinen verbliebenen Mitkonkurrenten und Parteikollegen Jan Christmann, der als Favorit galt, denkbar knapp mit 22 zu 20 Stimmen durch.







Artikel teilen

Artikel teilen