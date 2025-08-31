Ein Dorf feiert 700 Jahre Geschichte – und bekommt prominenten Besuch. Wie Kirn-Sulzbach mit Musik, Tanz und Erinnerungen ein Auftakt der besonderen Art gelingt.

Mit einem festlichen Abend im Gesellschaftshaus Kirn begann am Samstag offiziell das Jubiläum „700 Jahre Kirn-Sulzbach“. Rund 350 Gäste erlebten ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Grußworten, Showtanz und einem Blick in die Dorfgeschichte.

Das Holzbläserquintett des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz eröffnete den Abend feierlich. Stadtbürgermeister Frank Ensminger begrüßte die Gäste und erinnerte daran, dass er als ehrenamtlicher Bürgermeister fast 9.000 Bürger vertritt. Unter den Ehrengästen: Ehrenbürger Fritz Wagner sowie die Ortsbürgermeister von Bergen und Berschweiler.

i Tradition bewahrt Der Männergesangverein Frohsinn bereicherte den Festabend mit klassischen und modernen Chorstücken. Sebastian Schmitt

Ministerpräsident Alexander Schweitzer hob die Bedeutung der Vereine hervor und erinnerte daran, dass Rheinland-Pfalz mit 2.300 eigenständigen Gemeinden ein Land des Ehrenamtes sei. Landrätin Bettina Dickes dankte für die überwältigende Hilfsbereitschaft beim Pfingstunwetter 2024. Thomas Jung, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirner Land, freute sich auf die Begegnungen des Jubiläumswochenendes.

Martin Kilian, Stadtbürgermeister a. D., blickte auf seine Amtszeit seit 1985 zurück und betonte die engen, freundschaftlichen Beziehungen zu den Bürgern. Mit den Worten „Wir sind Sulzbacher“ schloss er seine Rede. Ortsvorsteher Peter Holler dankte allen Helfern und Unterstützern. Für das Jubiläumsfest stellte die Bürkle-Stiftung 10.000 Euro, die Kulturinitiative des Landkreises 2.500 Euro bereit, die Kirner Brauerei steuerte T-Shirts bei. Gerhard Conrad dankte im Namen der Vereine ebenfalls der Bürkle-Stiftung und erinnerte an die verstorbene Gudrun Wiest.

i Moderne Klänge Die Chorgemeinschaft Vivace aus Kirn-Sulzbach begeisterte mit modernen Liedern wie „Heimat“ und „Tage wie diese“. Sebastian Schmitt

Für heitere Momente sorgte der Schellemann-Vortrag von Helma Klein. In gereimten Versen kommentierte sie das Dorfgeschehen – vom Brotbacken über das Hochwasser 2024 bis zu Alltagsproblemen wie „Hundeklo“ und Raserei. Viel Beifall belohnte den originellen Vortrag.

i Jubiläumstanz Die Hip-Hop-Gruppe „Beat and Soul“ feierte ihr 20-jähriges Bestehen mit einem energiegeladenen „Best of“ aus 20 Tänzen. Sebastian Schmitt

Musikalisch überzeugten der Männergesangverein Frohsinn sowie die Chorgemeinschaft Vivace, die mit modernen Stücken wie „Heimat“ und „Tage wie diese“ für Gänsehautmomente sorgte. Einen Kontrapunkt setzte die Hip-Hop-Gruppe „Beat and Soul“ des TuS Kirn. Die 18 Tänzerinnen feierten ihr 20-jähriges Jubiläum mit einem energiegeladenen „Best of“ aus zwei Jahrzehnten Tanzgeschichte.

i Das Holzbläserquintett des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz sorgte für den musikalischen Auftakt im Gesellschaftshaus Kirn. Sebastian Schmitt

Auch die Historie kam nicht zu kurz: Erstmals urkundlich erwähnt wurde Kirn-Sulzbach 1325 durch Raugraf Heinrich III. Am 7. Juni 1969 folgte die Eingemeindung nach Kirn. Über die Jahrhunderte prägten Landwirtschaft, Schieferabbau und Mineralwasserproduktion das Dorfleben. Der Zusammenhalt zeigte sich immer wieder – zuletzt beim Pfingstunwetter 2024.

i Gruß aus Mainz Ministerpräsident Alexander Schweitzer betonte in seiner Ansprache die Stärke des Ehrenamts und die Bedeutung der Vereine in Rheinland-Pfalz. Sebastian Schmitt

Zum Schluss dankte Bürgermeister Ensminger allen Mitwirkenden. Beim anschließenden gemütlichen Teil mit Thomas Starck als Alleinunterhalter wurde gelacht, getanzt und gefeiert. Ein gelungener Auftakt, der 700 Jahre Geschichte würdigte und zugleich den Blick nach vorn richtete.