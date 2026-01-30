Streitthema Windkraft
Ministerin: Kernzonen bleiben windkraftfrei
So sah es früher am Hochsteinchen bei Ellern aus. Der dort errichtete Windpark war für die Initiative Soonwald der erste große Sündenfall. Der Verein kämpft gegen weitere Windräder im Soonwald.
Monika Kirschner-Ludwig. Kurt Knaudt

Die Initiative Soonwald hat im Umweltministerium vorgesprochen und kommt nach der Unterhaltung mit Ministerin Katrin Eder und Staatssekretär Erwin Manz „mit gemischten Gefühlen“ zurück nach Hause.

Lesezeit 2 Minuten
Gemischte Gefühle hat ein Gespräch mit Umweltministerin Katrin Eder und Umweltstaatssekretär Erwin Manz in Mainz bei Vertretern der Initiative Soonwald hinterlassen. Als positives Ergebnis nahmen sie aus Mainz die Zusage der Grünen-Politikerin mit, dass die beiden nicht miteinander verbundenen Kernzonen des Naturparks Soonwald-Nahe frei von Windrädern bleiben sollen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren