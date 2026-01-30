Streitthema Windkraft Ministerin: Kernzonen bleiben windkraftfrei Kurt Knaudt 30.01.2026, 09:00 Uhr

i So sah es früher am Hochsteinchen bei Ellern aus. Der dort errichtete Windpark war für die Initiative Soonwald der erste große Sündenfall. Der Verein kämpft gegen weitere Windräder im Soonwald. Monika Kirschner-Ludwig. Kurt Knaudt

Die Initiative Soonwald hat im Umweltministerium vorgesprochen und kommt nach der Unterhaltung mit Ministerin Katrin Eder und Staatssekretär Erwin Manz „mit gemischten Gefühlen“ zurück nach Hause.

Gemischte Gefühle hat ein Gespräch mit Umweltministerin Katrin Eder und Umweltstaatssekretär Erwin Manz in Mainz bei Vertretern der Initiative Soonwald hinterlassen. Als positives Ergebnis nahmen sie aus Mainz die Zusage der Grünen-Politikerin mit, dass die beiden nicht miteinander verbundenen Kernzonen des Naturparks Soonwald-Nahe frei von Windrädern bleiben sollen.







