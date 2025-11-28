Vorlesetag in Hargesheim Minister begeistert ADS-Schüler mit Luzifer´s Junior Claudia Römer 28.11.2025, 06:00 Uhr

i Bildungsminister Sven Teuber inmitten derer, die er in seinem Amt "am meisten vermisst", den Kindern, die ihm gemeinsam mit Lehrerin Dr. Melanie Ehler einen großen Adventskalender gebastelt hatten! Claudia Römer

Bildungsminister (und Deutsch-Lehrer) Sven Teuber überzeugte zum Vorlesetag an der Alfred-Delp-Schule in Hargesheim mit seiner lebendigen Lektüre aus dem Buch über den Sohn des Teufels, den der unzufriedene, gehörnte Papa für zu lasch hält.

Bereits seit dem Jahr 2004 gibt es den Bundesweiten Vorlesetag auf gemeinsame Initiative von Die Zeit, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung Deutschland. Damit ist er Deutschlands größtes Vorlesefest und ein öffentliches Zeichen, jährlich am dritten Freitag im November Kinder und Erwachsene für die Wichtigkeit des Vorlesens und alles, was damit zusammenhängt, zu begeistern.







Artikel teilen

Artikel teilen