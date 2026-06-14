Wunder lockt nach Merxheim Mini–Esel-Fohlen begeistert Besucher auf Avarella-Hof Marian Ristow 14.06.2026, 18:00 Uhr

i Da wird gekuschelt: Der kleine Florian freute sich sehr über seine flauschigen Spielkameraden. Alexandra Erbeldinger

Ein winziges Fohlen zieht auf dem Avarella-Hof große Aufmerksamkeit an. Ferienprogramme, Ponyreiten und Eselwanderungen verbinden Naturerlebnis mit praktischer Tiererfahrung für Familien.

Auf dem Avarella-Hof gibt es tierischen Nachwuchs: Dort wurde vor Kurzem ein Miniaturesel-Fohlen geboren. Das junge Tier entwickelt sich bereits in den ersten Tagen zu einem besonderen Blickfang für Besucher.Für Alexandra Erbeldinger, Tierärztin und Betreiberin des Hofes, ist jede Geburt ein besonderer Moment.







Artikel teilen

Artikel teilen