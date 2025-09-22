Park(ing) Day in Bad Kreuznach Mini-Gradierwerk soll heißen Stadtbeton abkühlen Josef Nürnberg 22.09.2025, 14:00 Uhr

i Eine der Forderungen der Initiatoren des Parking Day 2025 war die wenigen Parkflächen in der Hospitalgasse wegzunehmen. Dann könnte der Traum von (von links) Klaus Philipp, Marco Renner und Sabine Friedrich nach Entspannung mitten in der Innenstadt wahr werden. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Ein Mini-Gradierwerk auf Rädern, mehr Grün statt Asphalt: Wie Bad Kreuznach seine Hitze-Inseln in der Stadt bekämpft – und warum die Hospitalgasse bald ganz anders aussehen könnte.

Der "Park(ing) Day" am vergangenen Samstag in der Hospitalgasse hat gezeigt, dass die Straße deutlich mehr Potenzial hat als die dortigen Pkw-Stellflächen, Glascontainer und zwei Kübelbäume erwarten lassen. Aus Sicht der Teilnehmer – der Klimagemeinschaft Bad Kreuznach, des Verkehrsclubs Deutschland, von Greenpeace, dem Zentrum für selbstbestimmtes Leben, der City-Kirche, der Alternativen Jugendkultur, Omas und Opas for Future, dem ...







