Ein Mini-Gradierwerk auf Rädern, mehr Grün statt Asphalt: Wie Bad Kreuznach seine Hitze-Inseln in der Stadt bekämpft – und warum die Hospitalgasse bald ganz anders aussehen könnte.
Lesezeit 1 Minute
Der "Park(ing) Day" am vergangenen Samstag in der Hospitalgasse hat gezeigt, dass die Straße deutlich mehr Potenzial hat als die dortigen Pkw-Stellflächen, Glascontainer und zwei Kübelbäume erwarten lassen. Aus Sicht der Teilnehmer – der Klimagemeinschaft Bad Kreuznach, des Verkehrsclubs Deutschland, von Greenpeace, dem Zentrum für selbstbestimmtes Leben, der City-Kirche, der Alternativen Jugendkultur, Omas und Opas for Future, dem ...