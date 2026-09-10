Fragebogen-Aktion gestartet Mini-Gemeinde Königsau versucht neuen Anlauf Armin Seibert 10.09.2026, 09:00 Uhr

i Königsaus Beigeordneter Rainer Seifert zeigt den Fragebogen, der beim Gemeindetag in die Feedback-Box eingeworfen werden soll. Mit seinen Ratskollegen will er nach dem Maje-Nachmittag am 12. September beratschlagen, wie es weitergehen soll. Armin Seibert

Königsau fragt seine Bürger: Was braucht das Dorf, um lebendig zu bleiben? Eine Aktion mit Fragebögen soll den Weg weisen. Wird der Aufruf erhört?

Nur einmal in Deutschland gibt es Königsau im Kellenbachtal. 2025 hätte man den 700. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung feiern können, doch die einzigartige Lage und die fürstliche Vergangenheit nutzen wenig. Knapp 70 Einwohner, ein Schulkind, kein Kita-Kind, keine Finanzreserven – der einst herrschende Kurfürst Balduin von Luxemburg ist Geschichte.







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