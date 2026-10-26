So sieht der Haushalt 2027 aus
Millionen für Schulen und Kitas in Bad Kreuznach
Die Grundschule Hofgartenstraße in Bad Kreuznach: 2,4 Millionen Euro sind für die Erweiterung der Mensa und die Holzmodule einge
Die Grundschule Hofgartenstraße in Bad Kreuznach: 2,4 Millionen Euro sind für die Erweiterung der Mensa und die Holzmodule eingeplant.
Josef Nürnberg

Bad Kreuznach steht vor deftigen Defizit – doch trotz leerer Kassen fließen Millionen in Schulen, Kitas und Brücken. Denn der Investitionsstau ist groß. Was Bad Kreuznach 2027 umsetzen will, lesen Sie hier.

Lesezeit 2 Minuten
Die Haushaltsberatungen der Stadt Bad Kreuznach für das Jahr 2027 finden am 3., 4. und 5. November jeweils ab 15.30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus statt. Dann zerbrechen sich die Mitglieder des Finanzausschusses sowie Kämmerer Thomas Blechschmidt (CDU) und sein Finanzexperte Thomas May die Köpfe darüber, wie man aus den nicht vorhandenen Mitteln der Stadt noch das Beste herausholen kann.
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