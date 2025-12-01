37 Top-Verdiener an der Nahe Millionärsdichte im Kreis: Mittelfeld für Bad Kreuznach Cordula Kabasch 01.12.2025, 17:00 Uhr

i Eine Million Euro jährlich verdienen - da würden wohl die wenigsten Nein sagen. Im Kreis Bad Kreuznach ist es das Jahreseinkommen von 37 Menschen. Sabine Naumann. Sabine Naumann - stock.adobe.com

Wer wird Millionär? Im Kreis Bad Kreuznach können diese Frage 37 Menschen mit Ja beantworten – jedenfalls, was ihr Jahreseinkommen betrifft. Die Millionärsdichte ist damit nicht sonderlich hoch, sondern liegt im Ranking der Kreise eher im Mittelfeld.

Wer wird Millionär? Die Frage stellt sich für die meisten wohl nur beim Fernsehschauen, wenn Günther Jauch seine Kandidaten mit schwierigen Fragen konfrontiert. Für alle anderen bleibt die Eins mit sechs Nullen dahinter vermutlich ein ferner Traum. In Bad Kreuznach gibt es allerdings 37 Menschen, die jährlich ein siebenstelliges Einkommen erzielen: Das weist das Statistische Bundesamt in Bad Ems für den Kreis Bad Kreuznach im Jahr 2021 aus.







