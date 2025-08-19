Weil er Schulden hatte, entschloss sich 2019 ein Kreuznacher, mit Drogen zu handeln. Da die Tatzeit lange zurückliegt und es zu einer Verfahrensverzögerung kam, erhielt er eine milde Bewährungsstrafe.

Das Sprichwort „Was lange währt, wird endlich gut“ dürfte nach zwei Verhandlungstagen vor dem Landgericht Bad Kreuznach für einen 54-jährigen Angeklagten eine ganz neue Bedeutung bekommen haben. Weil seine Taten lange zurückliegen, kam er mit einer milden Strafe auf Bewährung davon.

Ein Kilo Amphetamin gekauft

Von 2019 bis 2020 hatte der 54-Jährige mit Amphetamin gehandelt. Weil er damals in einer schwierigen Situation war und seine Schulden schnell loswerden wollte, hatte er sich gleich ein Kilogramm Amphetamin zum Weiterverkauf besorgt. Wäre das Verfahren gegen ihn im üblichen Zeitrahmen geblieben, hätte er aufgrund dieser Menge an Rauschgift mit einer mehrjährigen Freiheitsstrafe rechnen müssen. Nicht zuletzt, weil bei einer Hausdurchsuchung 2021 neben einem Überrest des Amphetamins auch ein Taser gefunden worden war.

Der Zusatzerwerb des Angeklagten mit Amphetamin lief nicht gut, bei vielen Kommissionsgeschäften blieben Rechnungen offen. Dazu hatte er mit einer Abnehmerin besonderes Pech, mit der er zeitweise auch intimen Umgang pflegte. Die Frau blieb ihm nicht nur eine größere Summe Geld für die Drogen schuldig, sie schwärzte ihn auch bei der Polizei an. Auslöser dafür war ihr damaliger Freund, der Druck auf seine Partnerin ausübte und sie und ihren Dealer aus Eifersucht anzeigte. Bei der Strafzumessung berücksichtigte die Kammer mit der Vorsitzenden Richterin Annegret Werner unter anderem, dass sich der 54-Jährige nach der Durchsuchungsmaßnahme nichts mehr zuschulden kommen ließ.

Ermittlungen kamen zum Stillstand

Die Richter folgten dem Antrag von Staatsanwältin Patrizia Richter insoweit, als sie beim Strafrahmen ebenfalls von einem minder schweren Fall ausgingen. Beim Strafmaß gingen sie mit einem Jahr und sechs Monaten etwas höher als die Staatsanwaltschaft, weil der Angeklagte gewerbsmäßigen Handel betrieben hatte. Dass die Ermittlungen nach dem Mai 2022 nicht ordnungsgemäß weitergeführt wurden, sei in diesem Fall nicht der Staatsanwaltschaft, sondern dem Gericht anzulasten, betonte Richterin Werner. Die von der Kammer festgestellte rechtswidrige Verfahrensverzögerung bedeutet für den 54-Jährigen, das drei Monate seines Strafmaßes von anderthalb Jahren als vollstreckt gelten, sollte seine Bewährung widerrufen werden.