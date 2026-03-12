Schlafen in Hochseecontainern Mikrohotel in Waldlaubersheim eröffnet Dieter Ackermann 12.03.2026, 17:00 Uhr

i Das obligatorische Band zur Eröffnung von Roatel in Waldlaubersheim durchschnitten von links Alexander Schmeiser (Roatel), Martin Kremer, Annelie Riemann (Roatel), Torsten Strauß und Björn Lang. Dieter Ackermann

Die Gäste des neuen Roatels an der Autobahn 61 in Waldlaubersheim schlafen in umgebauten Hochseecontainern. Das Konzept der Kette sind kleine, aber moderne Zimmer in Autobahnnähe. Acht Zimmer hat das Roatel auf dem Rastplatz.

Als Antwort auf den Mangel an flexiblen und leicht zugänglichen Übernachtungsmöglichkeiten für Privat- und Geschäftsreisende sowie Kraftfahrer, die täglich weite Strecken zurücklegen, hat die Düsseldorfer Roatel Holding nach eigenem Bekunden die Mikro-Hotels „Roatel“ (Road+Hotel) geschaffen und erfolgreich auf den Markt gebracht.







