Schlafen in Hochseecontainern
Mikrohotel in Waldlaubersheim eröffnet
Das obligatorische Band zur Eröffnung von Roatel in Waldlaubersheim durchschnitten von links Alexander Schmeiser (Roatel), Marti
Das obligatorische Band zur Eröffnung von Roatel in Waldlaubersheim durchschnitten von links Alexander Schmeiser (Roatel), Martin Kremer, Annelie Riemann (Roatel), Torsten Strauß und Björn Lang.
Dieter Ackermann

Die Gäste des neuen Roatels an der Autobahn 61 in Waldlaubersheim schlafen in umgebauten Hochseecontainern. Das Konzept der Kette sind kleine, aber moderne Zimmer in Autobahnnähe. Acht Zimmer hat das Roatel auf dem Rastplatz.  

Lesezeit 2 Minuten
Als Antwort auf den Mangel an flexiblen und leicht zugänglichen Übernachtungsmöglichkeiten für Privat- und Geschäftsreisende sowie Kraftfahrer, die täglich weite Strecken zurücklegen, hat die Düsseldorfer Roatel Holding nach eigenem Bekunden die Mikro-Hotels „Roatel“ (Road+Hotel) geschaffen und erfolgreich auf den Markt gebracht.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren