Kinderkrippe in Stromberg „Michels Zwergenhaus“ für 800.000 Euro erweitert Norbert Krupp 18.06.2026, 20:00 Uhr

i Die Kinder der Krippe begrüßten unter Anleitung von Stefanie Nitsch und deren Team die Gäste zum Krippenfest. Die Kleinen hatten dafür ein kleines Gedicht und ein Lied einstudiert. Norbert Krupp

Seit 2014 gibt es die Kinderkrippe „Michels Zwergenhaus“ in Stromberg. Doch schnell wurde klar, dass sie erweitert werden muss. Jetzt wurde der Anbau fertig.

Mehr als 800.000 Euro investierte die Stadt in die Erweiterung der Kinderkrippe „Michels Zwergenhaus“, deren erster Teil 2014 für gut 700.000 Euro gebaut und eingeweiht wurde. „Es wurde schon bald erkannt, dass die Krippe erweitert werden musste“, erinnerte jetzt Stadtbürgermeister Claus-Werner Dapper bei der Einweihung des zweiten Gebäudeteils.







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