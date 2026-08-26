60 Jahre in Bad Kreuznach Michelin legt zum Jubiläum Sonderreifen auf 26.08.2026, 06:00 Uhr

i Stellvertretend für die rund 1.600 Beschäftigten präsentieren Mitarbeitende aus allen Produktionsbereichen und Hierarchie-Ebenen gemeinsam mit Werkdirektor Guilhem Vogel (links) den ersten Reifen „made in Bad Kreuznach“ und den Jubiläumsreifen. Die beiden Pneus stehen links und rechts von dem Schild, das Betriebsratsvorsitzender Thorsten Bayer ins Foto hält. Darüber hinaus haben Kolleginnen und Kollegen Produkte aus ihren Fertigungsbereichen mitgebracht – von der Mischung über Cordlagen, Vorprodukten, Karkassen bis zum Rohreifen. Denn alle sind stolz darauf, tagtäglich einen Beitrag zu „ihren“ Michelin-Reifen aus Bad Kreuznach zu leisten. Ulrike Dalheimer/Michelin

60 Jahre Michelin in Bad Kreuznach: Vom ersten Radialreifen bis zur Hightech-Produktion – das Werk feiert mit Mitarbeitenden, Investitionen und klaren Zukunftsplänen. Ein Blick auf die Menschen und die Technik hinter dem Erfolg.

Am Sonntag, 24. August, 1966 begann bei Michelin in Bad Kreuznach einst die Produktion – auf den Tag genau 60 Jahre später fertigten die Teams des Reifenherstellers aus diesem Anlass einen Jubiläumsreifen. Gemeinsam mit dem ersten Reifen, der an der Nahe produziert wurde, symbolisiert er sechs Jahrzehnte, in denen sich nicht nur die Produkte und Technologien kontinuierlich weiterentwickelt haben.







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