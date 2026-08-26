60 Jahre Michelin in Bad Kreuznach: Vom ersten Radialreifen bis zur Hightech-Produktion – das Werk feiert mit Mitarbeitenden, Investitionen und klaren Zukunftsplänen. Ein Blick auf die Menschen und die Technik hinter dem Erfolg.
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Am Sonntag, 24. August, 1966 begann bei Michelin in Bad Kreuznach einst die Produktion – auf den Tag genau 60 Jahre später fertigten die Teams des Reifenherstellers aus diesem Anlass einen Jubiläumsreifen. Gemeinsam mit dem ersten Reifen, der an der Nahe produziert wurde, symbolisiert er sechs Jahrzehnte, in denen sich nicht nur die Produkte und Technologien kontinuierlich weiterentwickelt haben.