Zur offiziellen Feier anlässlich des 60-jährigen Bestehens von Michelin in Bad Kreuznach wurde eine Investition von 100 Millionen Euro in den kommenden Jahren angekündigt. Rund 130 Gäste aus Deutschland und Europa nahmen an der Feier teil.
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Das war am Montagmorgen eine freudige Botschaft für alle Werktätigen bei Michelin in Bad Kreuznach: Quasi nebenbei in einer Podiumsrunde verkündete Thirapol Muengnao als Industrie-Direktor von Michelin weltweit, dass in den nächsten Jahren 100 Millionen Euro in das Werk an der Nahe investiert werden.