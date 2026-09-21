Wirtschaft im Blick Michelin investiert 100 Millionen Euro in Kreuznach Robert Neuber 21.09.2026, 14:40 Uhr

i In einer Podiumsrunde verkündete Industriedirektor Thirapol Muengnao (2. von links) mit Silvia Mata Nestares, Vize-Präsidentin Nordeutopa und Spanien, die Investition in Höhe von 100 Millionen Euro für das Werk Bad Kreuznach. Links Wirtschaftsminister Michael Ebling, rechts Moderator Marc Gassert, links neben ihm Markus Bast, Managing-Direktor Deutschland, Österreich, Schweiz. Robert Neuber

Zur offiziellen Feier anlässlich des 60-jährigen Bestehens von Michelin in Bad Kreuznach wurde eine Investition von 100 Millionen Euro in den kommenden Jahren angekündigt. Rund 130 Gäste aus Deutschland und Europa nahmen an der Feier teil.

Das war am Montagmorgen eine freudige Botschaft für alle Werktätigen bei Michelin in Bad Kreuznach: Quasi nebenbei in einer Podiumsrunde verkündete Thirapol Muengnao als Industrie-Direktor von Michelin weltweit, dass in den nächsten Jahren 100 Millionen Euro in das Werk an der Nahe investiert werden.







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