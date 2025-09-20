Von E-Mobilität bis zu Millionenprojekten: Wie Michael Groß die IGM durch stürmische Zeiten steuert – und warum er trotz Rückzugsplänen noch lange nicht aufgibt.
Lesezeit 3 Minuten
Die schwierige wirtschaftliche Situation, Investitionen in E-Fahrzeuge, Software-Entwicklungen und innovative Technologien in der Produktion, Probleme beim Bau von Werk IV bis hin zum sozialen Engagement und dem persönlichen Einsatz gegen den Verkauf des Gesundheitszentrums Glantal – die Bandbreite der Themen, die Michael Groß, einer der beiden Geschäftsführer der IGM GmbH & Co.