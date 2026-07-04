Handwerk in Bad Sobernheim Metzgerei Bregenzer schließt: Ganz vorbei ist’s nicht Andreas Nitsch 04.07.2026, 09:00 Uhr

i Beim Pressegespräch schaut unverhofft Mitarbeiter Sammy vorbei. "Das er bei uns gearbeitet hat, war wie ein Sechser im Lotto", sagt Chef Ralf Bregenzer. Foto: Andreas Nitsch Andreas Nitsch

Ein Traditionshandwerk verabschiedet sich aus Bad Sobernheim: Die Metzgerei Bregenzer, das letzte Fleischerfachgeschäft in der Felkestadt, ist seit Ende Juni geschlossen. Die Kunden brachten zum Abschied kleine Geschenke vorbei.

Traurige Nachricht für das Traditionshandwerk: Mit der Metzgerei Bregenzer hat Ende Juni auch das letzte verbliebene Fleischerfachgeschäft in der Felkestadt geschlossen. Zahlreiche Kunden brachten zum Abschied Blumen, Pralinen und andere kleine Geschenke vorbei – für die Betreiber Ralf und Ulrike Bregenzer sowie die Belegschaft „ein Zeichen der Wertschätzung, ein Zeichen der Anerkennung“.







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