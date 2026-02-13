Authentisch in Kellenbach Metzgerei Alt: „Loo hi Hackfleisch fifty-fifty!“ Robert Neuber 13.02.2026, 15:00 Uhr

i Vater Benno Alt, Sohn Christoph Alt und Florian Brück sorgen für authentische Instagram-Filme, die auf sympathische Weise auch Wissen vermitteln. Robert Neuber

Mit 68.000 Followern auf Instagram ist die Landmetzgerei Alt in Kellenbach plötzlich in aller Munde – sowohl medial als auch mit ihren Produkten. Die Kundschaft ist nicht mehr nur lokal, sondern übers ganze Land verteilt. Eine Erfolgsstory.

In der Metzgerei Alt stehen diese drei Herren, und ja, sie schneiden frisches Fleisch, reden begeistert über ihre Auftritte in sozialen Medien und über den Erfolg, der sich eingestellt hat. Aber wer genau hinhört und hinschaut, der erkennt eines: Da sind drei Kerle mit Wurzeln, die bis zum Mittelpunkt der Erde reichen.







