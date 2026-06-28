Feuerwehrmann im Krankenhaus
Meterhohe Flammen schlagen aus Kornfeld bei Planig
Die Feuerwehr hat am Sonntag einen Flächenbrand zwischen Planig und Bosenheim gelöscht. Die Hitze machte den Einsatzkräften zu s
Die Feuerwehr hat am Sonntag einen Flächenbrand zwischen Planig und Bosenheim gelöscht. Die Hitze machte den Einsatzkräften zu schaffen.
Alexander Jodeleit / Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Meterhohe Flammen, sengende Hitze und starker Wind: Die Feuerwehr kämpfte am Sonntag unterhalb des Bosenbergs gegen einen gefährlichen Feldbrand. Ein Feuerwehrmann musste ins Krankenhaus, Landwirte halfen beim Löschen.

Lesezeit 1 Minute
Die Feuerwehrkräfte aus Bad Kreuznach sowie aus Pfaffen-Schwabenheim und Biebelsheim haben am Sonntag, 28. Juni, einen Feldbrand bekämpft. Ein Kornfeld brannte auf einer Fläche von etwa 10.000 Quadratmetern mit etwa 2 Meter hohen Flammen an den Flanken.

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