Feuerwehrmann im Krankenhaus Meterhohe Flammen schlagen aus Kornfeld bei Planig 28.06.2026, 21:06 Uhr

i Die Feuerwehr hat am Sonntag einen Flächenbrand zwischen Planig und Bosenheim gelöscht. Die Hitze machte den Einsatzkräften zu schaffen. Alexander Jodeleit / Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Meterhohe Flammen, sengende Hitze und starker Wind: Die Feuerwehr kämpfte am Sonntag unterhalb des Bosenbergs gegen einen gefährlichen Feldbrand. Ein Feuerwehrmann musste ins Krankenhaus, Landwirte halfen beim Löschen.

Die Feuerwehrkräfte aus Bad Kreuznach sowie aus Pfaffen-Schwabenheim und Biebelsheim haben am Sonntag, 28. Juni, einen Feldbrand bekämpft. Ein Kornfeld brannte auf einer Fläche von etwa 10.000 Quadratmetern mit etwa 2 Meter hohen Flammen an den Flanken.







Artikel teilen

Artikel teilen