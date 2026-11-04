Warnstreik der IG Metall Metaller protestieren in Kreuznach vor KHS Josef Nürnberg 04.11.2026, 17:13 Uhr

i Auf die Teuerungen in vielen Lebensbereichen machte die Gewerkschaftsjugend aufmerksam. Josef Nürnberg

Sie wollen fünf Prozent mehr Lohn und sind gegen die Aufweichung des Acht-Stunden-Tags: Die 200 Metaller, die am Mittwoch vor dem Bad Kreuznacher Unternehmen ihren Forderungen Nachdruck verliehen.

Mehr als 200 IG-Metaller haben sich am Mittwoch am Warnstreik vor dem Firmensitz der KHS beteiligt und lautstark ihre Forderung nach einer Lohnerhöhung von 5 Prozent unterstrichen. Dass die Gewerkschaftler nicht hinter dieser Forderung zurückbleiben wollen, machten die jungen Gewerkschaftler der KHS mit einem farblichen Handabdruck deutlich.







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