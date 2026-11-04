Warnstreik der IG Metall
Metaller protestieren in Kreuznach vor KHS
Auf die Teuerungen in vielen Lebensbereichen machte die Gewerkschaftsjugend aufmerksam.
Auf die Teuerungen in vielen Lebensbereichen machte die Gewerkschaftsjugend aufmerksam.
Josef Nürnberg

Sie wollen fünf Prozent mehr Lohn und sind gegen die Aufweichung des Acht-Stunden-Tags: Die 200 Metaller, die am Mittwoch vor dem Bad Kreuznacher Unternehmen ihren Forderungen Nachdruck verliehen.

Lesezeit 1 Minute
Mehr als 200 IG-Metaller haben sich am Mittwoch am Warnstreik vor dem Firmensitz der KHS beteiligt und lautstark ihre Forderung nach einer Lohnerhöhung von 5 Prozent unterstrichen. Dass die Gewerkschaftler nicht hinter dieser Forderung zurückbleiben wollen, machten die jungen Gewerkschaftler der KHS mit einem farblichen Handabdruck deutlich.
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