Sie wollen fünf Prozent mehr Lohn und sind gegen die Aufweichung des Acht-Stunden-Tags: Die 200 Metaller, die am Mittwoch vor dem Bad Kreuznacher Unternehmen ihren Forderungen Nachdruck verliehen.
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Mehr als 200 IG-Metaller haben sich am Mittwoch am Warnstreik vor dem Firmensitz der KHS beteiligt und lautstark ihre Forderung nach einer Lohnerhöhung von 5 Prozent unterstrichen. Dass die Gewerkschaftler nicht hinter dieser Forderung zurückbleiben wollen, machten die jungen Gewerkschaftler der KHS mit einem farblichen Handabdruck deutlich.