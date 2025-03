Ein junger Mann wurde am 15. März in der Bad Sobernheimer Innenstadt mit einem Messer verletzt. Das Amtsgericht Bad Kreuznach hat einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen.

In der Bad Sobernheimer Innenstadt wurde in den frühen Morgenstunden am vergangenen Samstag, 15. März, ein junger Mann mit einem Messer angegriffen. Das teilt Gerd Deutschler, Leitender Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Beschuldigte (Jahrgang 2006) in einer Kneipe auf den später Geschädigten (Jahrgang 2001) getroffen. Letzterer war dort mit einer Frau unterwegs.

Als er gemeinsam mit der Frau die Gaststätte verließ, sei der Beschuldigte den beiden gefolgt und habe nach derzeitiger Lage der Dinge „ohne unmittelbaren Anlass“, so Deutschler, dem jungen Mann mit einem Messer in die Brust gestochen. Ob die junge Frau als Grund für den Angriff eine Rolle spielte, etwa aus Eifersucht, ist derzeit unklar. Die Stichtiefe beläuft sich laut Staatsanwaltschaft auf zwei Zentimeter. Anschließend habe der Beschuldigte von weiteren Angriffen Abstand genommen.

Das Opfer wurde ärztlich versorgt. Eine Lebensgefahr bestand laut Staatsanwaltschaft nicht. Es handele sich um kein versuchtes Tötungsdelikt. Das Amtsgericht Bad Kreuznach hat einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen. Der junge Mann sitzt derzeit in einer Jugendstrafanstalt.