Der 45. Kreuznacher Automobilsalon wird am 25. und 26. April wieder die Pfingstwiese füllen. Andreas Schnorrenberger hat diesmal auch einen Autoscooter organisiert. Und er wird am 2. August auch die Oldtimer-Ausstellung in Bad Münster managen.
Lesezeit 1 Minute
Es ist nun das fünfte Jahr, in dem sich Andreas Schnorrenberger um die Organisation des Kreuznacher Automobilsalons kümmert. Und er freut sich auf die nunmehr 45. Ausgabe kolossal – nein, nicht weil er es endlich geschafft hat, Lamborghini oder Ferrari nach Kreuznach zu holen.