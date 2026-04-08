Kreuznacher Ausstellung Messe-Höhepunkt rund ums Automobil Robert Neuber 08.04.2026, 09:00 Uhr

i Andreas Schnorrenberger freut sich auf seinen fünften Automobilsalon. Robert Neuber

Der 45. Kreuznacher Automobilsalon wird am 25. und 26. April wieder die Pfingstwiese füllen. Andreas Schnorrenberger hat diesmal auch einen Autoscooter organisiert. Und er wird am 2. August auch die Oldtimer-Ausstellung in Bad Münster managen.

Es ist nun das fünfte Jahr, in dem sich Andreas Schnorrenberger um die Organisation des Kreuznacher Automobilsalons kümmert. Und er freut sich auf die nunmehr 45. Ausgabe kolossal – nein, nicht weil er es endlich geschafft hat, Lamborghini oder Ferrari nach Kreuznach zu holen.







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