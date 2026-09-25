Idee in Pfaffen-Schwabenheim Messdienerkurs für Erwachsene in Klosterkirche Josef Nürnberg 25.09.2026, 06:00 Uhr

i Im Rahmen einer Schulung sollen Männer den Dienst am Altar erlernen, erfahren den Sinn liturgischer Kleidung und lernen unter anderem wozu Rauchfass, Schiffchen oder Schellen dienen. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Es ist eine neue Idee, die in der Klosterkirche Pfaffen-Schwabenheim angeboten wird: Ein Messdienerkurs für Erwachsene. Denn es fehlt an jungen Leuten, die den Altardienst machen wollen. Eingeladen zum Kurs sind Männer, Frauen, aber auch Jugendliche.

Der katholischen Kirche gehen nicht nur die Priester aus, sondern es finden sich kaum noch Jugendliche, die Dienst am Altar leisten möchten. Erstmals lädt darum die Fördergemeinschaft Kirchen, Kloster, Kulturdenkmäler Donnerstag, 8. Oktober, 19 Uhr zu einem Altar-/ Messdiener-Kurs“ in der Klosterkirche ein.







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