Es ist eine neue Idee, die in der Klosterkirche Pfaffen-Schwabenheim angeboten wird: Ein Messdienerkurs für Erwachsene. Denn es fehlt an jungen Leuten, die den Altardienst machen wollen. Eingeladen zum Kurs sind Männer, Frauen, aber auch Jugendliche.
Lesezeit 1 Minute
Der katholischen Kirche gehen nicht nur die Priester aus, sondern es finden sich kaum noch Jugendliche, die Dienst am Altar leisten möchten. Erstmals lädt darum die Fördergemeinschaft Kirchen, Kloster, Kulturdenkmäler Donnerstag, 8. Oktober, 19 Uhr zu einem Altar-/ Messdiener-Kurs“ in der Klosterkirche ein.