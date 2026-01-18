Durchfahrtstraße saniert Merxheims Hauptschlagader ist wieder frei Bernd Hey 18.01.2026, 14:00 Uhr

Kinder aus dem Dorf schnitten symbolisch das Band der offiziellen Straßenfreigabe durch. An der Spitze der Honoratioren vor einer prächtigen Publikumskulisse stand die Staatsministerin Daniela Schmitt (rechts), im Anschluss wurde in der Mehrzweckhalle weiter gefeiert.

Die Ortsdurchfahrt Merxheim wurde nach 20 Monaten wieder geöffnet, das wurde vor Ort gefeiert. Knapp vier Millionen Euro hat die Erneuerung samt Tiefbau gekostet.

Großer Bahnhof am Samstag bei strahlendem Sonnenschein und fröhlichen Menschen „uff de Gass“: Die Merxheimer machten die Freigabe der „OD L232/Hauptstraße“ zu einem Dorffest mit Sektempfang und feierten im Anschluss beim Neujahrsempfang in der Mehrzweckhalle weiter: Gefühlt war bis hin zu den Dorfältesten halb Merxheim auf den Beinen, denen die pure Freude ins Gesicht geschrieben stand.







