Größerer Polizeieinsatz in Merxheim: Am Mittwoch, 25. Februar, wurde der Polizei Kirn gegen 12.57 Uhr eine männliche Person in Merxheim gemeldet, welche im rückwärtigen Bereich eines Wohnanwesens mit einer Holzlatte randalierte und versuchte, sich Zugang zu diesem Anwesen zu verschaffen. Nach dem Eintreffen der Beamten flüchtete dieser laut Polizei in sein nahe gelegenes Wohnhaus, nicht jedoch ohne vorher seine Nachbarn zu bedrohen.

Am Wohnhaus hatten Polizeibeamte die Gelegenheit, mit dem Mann über ein geöffnetes Fenster zu sprechen. Offensichtlich befand sich dieser in einer psychischen Ausnahmesituation, eine normale Kommunikation war nicht möglich. Um dem Mann dem Gesundheitsamt vorzuführen, sollte ein hinzugezogener Schlüsseldienst die Hauseingangstür öffnen. Dies war jedoch nicht möglich, da der Mann die Polizisten bei Annäherung an die Haustür ebenfalls bedrohte. Aus diesem Grund wurde ein Sicherheitsbereich um das Anwesen abgesperrt und Spezialkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz hinzugezogen. Die Beamten drangen in der Folge in das Haus ein und es gelang ihnen, den Mann festzunehmen. Im Anschluss erfolgte die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung. Wie die Polizei mitteilt, bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.