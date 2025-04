Der langjährige Merxheimer Ortsbürgermeister Egon Eckhardt ist zurückgetreten. Er habe sein Amt zum 30. April niedergelegt, werde sich aber schon in der nächsten Woche zurückziehen, sagte Eckhardt auf Anfrage dieser Zeitung. Der Sozialdemokrat steht seit rund 26 Jahren an der Spitze der 1500-Einwohner-Gemeinde und ist seit 36 Jahren im Verbandsgemeinderat aktiv. Auch dieses Amt hat er nach eigenen Angaben abgegeben.

Als Hauptgrund für seinen Rückzug nennt der 73-Jährige gesundheitliche Gründe sowie eine schwere Erkrankung seiner Ehefrau, die im Herbst diagnostiziert worden sei. Allerdings lässt er durchblicken, dass auch Querelen im Rat, insbesondere mit einer Fraktion, mit zu seiner Entscheidung beigetragen hätten. In den vergangenen Monaten hätten die Beigeordneten ihn häufig vertreten müssen, wofür es wenig Verständnis gegeben habe. Außerdem habe es unterschiedliche Vorstellungen über Entscheidungen für die Gemeinde gegeben, es seien „Wege eingeschlagen worden, die ich nicht für richtig halte.“ Unterm Strich sei daher der Zeitpunkt gekommen, dass er „in Ruhestand gehen möchte.“

Im Juni mit 75,4 Prozent gewählt

Eckhardt betont aber zugleich, dass er schon vor den Kommunalwahlen im vergangenen Juni mit dem Gedanken an einen Rückzug gespielt habe und darüber auch mit allen Fraktionen gesprochen habe. Damals hätten alle Fraktionen ihn gebeten, nochmals anzutreten – auch weil sie keine eigenen Kandidaten hatten. „Es war aber schon klar, dass ich nicht die gesamten fünf Jahre machen werde und dass ich gerne versuchen will, im Laufe der Amtszeit einen Nachfolger ins Amt einzuführen.“ Jetzt müsse der Rückzug früher als gedacht erfolgen. „Das tut mir persönlich sehr leid, denn das Amt hat mir immer viel Spaß gemacht. Es war eine wunderbare Möglichkeit, im Sinne der Gemeinde zu gestalten.“ Zugleich sei die Zeit natürlich auch fordernd und kräftezehrend gewesen, „denn Bürgermeister ist man mit Leib und Seele, 365 Tage im Jahr und zu 100 Prozent.“

Merxheimer müssen an die Urne

Eckhardt war im Juni 2024 von 75,4 Prozent der Merxheimer im Amt bestätigt worden, gegen den damals kurzfristig angetretenen parteilosen Fred Wirsing. Im Gemeinderat erreichte die FWG bei den Wahlen die absolute Mehrheit von 56,1 Prozent und damit neun der 16 Sitze. Die SPD stellte mit 27,9 Prozent vier Mandate, die CDU mit 16 Prozent drei.

Nach Angaben von Büroleiterin Simone Schmidt von der Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan muss nun in Merxheim binnen drei Monaten ein neuer Ortschef gewählt werden. Den Termin für den Urnengang setzt die Kommunalaufsicht in Abstimmung mit dem Rat fest. Sollte sich kein Kandidat für diese Wahl finden, fällt die Abstimmung aus. Dann hat der Rat die Aufgabe, einen neuen Ortschef zu wählen. Die beiden amtierenden Beigeordneten stehen laut Eckhardt nicht für das Amt zur Verfügung, dies hätten sie bereits angekündigt. Wie es nun in Sachen Bürgermeisteramt weitergeht, kann der Merxheimer Rat am 15. April in seiner nächsten Sitzung diskutieren.