3x11 Jahre Merxheimer Narren starten in ihr Jubiläumsjahr Bernd-Harald Hey 13.11.2025, 16:00 Uhr

i Am Denkmal fand traditionell am 11. November der Auftakt des FCMW ins Jubiläumsjahr 3x11 Jahre statt. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Auch die Merxheimer Narren läuteten am 11. November in die Saison ein. Sie feiern 3x11 Jahre und richten im Februar das „Närrische Rendezvous“ des „Oeffentlichen“ aus.

Traditionell und mit viel Brimborium startete am 11. November um 19.11 Uhr der Fastnachtsclub Merxheimer Wind (FCMW) mit der Großen Garde, dem Männerballett und den „Houseweibern“ als selbsternannte Seniorengarde in Kittelschürze, Lockenwicklern und mit Kehrbesen und Welljerholz furios und vor einer prächtigen Publikumskulisse in die närrische Session.







