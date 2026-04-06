81-Jähriger erinnert sich
Merxheim und Schlesien: Doppeltes Flüchtlingsschicksal
Mit sieben Kindern siedelten Fritz (rechts) und Elfriede Hahn (Mitte) 1938 nach Schlesien aus. Die große Familie hoffte auf bess
Mit sieben Kindern siedelten Fritz (rechts) und Elfriede Hahn (Mitte) 1938 nach Schlesien aus. Die große Familie hoffte auf bessere Perspektiven im Osten.
Repro Christine Jäckel

Krieg – für fast alle Menschen in unserem Land ein abstraktes Wort mit Bildern aus den Fernsehnachrichten im Kopf. Anders für Rolf Hahn aus Merxheim.

Lesezeit 2 Minuten
In der großen Familie von Rolf Hahn war die Geschichte der gemeinsamen Flucht zum Kriegsende 1945 immer ein Thema, wenn sich die Geschwister trafen. Heute ist er als Letzter der insgesamt neun Hahn-Geschwister noch am Leben. Angesichts der jüngsten Kriege ist es ihm ein Bedürfnis, der jungen Generation zu vermitteln, was es bedeutet, mit den Liebsten in Frieden und Freiheit zu leben.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerZeitgeschichte

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