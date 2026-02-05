Feiern mit dem Oeffentlichen Merxheim bebt zum Närrischen Rendezvous Robert Neuber 05.02.2026, 14:50 Uhr

i Da kam die Landrätin mächtig ins Schwitzen: Bettina Dickes musste ordentlich rudern, um Stargast Bauer Sepp über das Mittelmeer zu bringen. Dem ertrinkenden Saarländer im Sketch nutzte das letztlich wenig. Charlotte Eberwien

Zum „Närrischen Rendezvous“ des Oeffentlichen Anzeigers rappelte es in der Merxheimer Mehrzweckhalle. Natürlich gab es Orden für verdiente Fastnachter der Region, vor allem aber hervorragende Sketche und beeindruckende Tanzformationen.

Der Oeffentliche Anzeiger hatte gerufen, und sie kamen alle: Die ausgewählten Vertreter aller Fastnachtsvereine der Region versammelten sich in der Merxheimer Mehrzweckhalle. Der Fastnachtsclub Merxheimer Wind hatte mit Sandra Engelmann und Alina Caesar nicht nur zwei authentische und sympathische Moderatorinnen aufgewartet, sondern den Saal auch festlich hergerichtet und für Speis und Trank gesorgt.







