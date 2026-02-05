Feiern mit dem Oeffentlichen
Merxheim bebt zum Närrischen Rendezvous 
Da kam die Landrätin mächtig ins Schwitzen: Bettina Dickes musste ordentlich rudern, um Stargast Bauer Sepp über das Mittelmeer
Da kam die Landrätin mächtig ins Schwitzen: Bettina Dickes musste ordentlich rudern, um Stargast Bauer Sepp über das Mittelmeer zu bringen. Dem ertrinkenden Saarländer im Sketch nutzte das letztlich wenig.
Charlotte Eberwien

Zum „Närrischen Rendezvous“ des Oeffentlichen Anzeigers rappelte es in der Merxheimer Mehrzweckhalle. Natürlich gab es Orden für verdiente Fastnachter der Region, vor allem aber hervorragende Sketche und beeindruckende Tanzformationen.

Lesezeit 4 Minuten
Der Oeffentliche Anzeiger hatte gerufen, und sie kamen alle: Die ausgewählten Vertreter aller Fastnachtsvereine der Region versammelten sich in der Merxheimer Mehrzweckhalle. Der Fastnachtsclub Merxheimer Wind hatte mit Sandra Engelmann und Alina Caesar nicht nur zwei authentische und sympathische Moderatorinnen aufgewartet, sondern den Saal auch festlich hergerichtet und für Speis und Trank gesorgt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren