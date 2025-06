Ein schwerer Auto-Unfall ereignete sich am Pfingstsamstag gegen 19 Uhr auf der Landesstraße 232, nur 500 Meter hinter Menschels Vitalresort in Meddersheim. Ein schwarzer Mercedes-Benz Kombi touchierte von Merxheim her kommend mehrere stattliche Bäume und blieb total zertrümmert an einem Baum liegen. Die Beifahrerseite wurde in alle Einzelteile zerlegt, beide Türen lagen wie von Geisterhand fünf Meter weiter aufeinandergestapelt, ein abgerissenes Vorderrad lag im Acker auf der anderen Straßenseite.

Über die Sirene alarmiert wurden die Einheiten aus Bad Sobernheim, Monzingen, Meddersheim und Kirschroth, die an der Unfallstelle auslaufende Betriebsstoffe aufnahmen, den Brandschutz sicherstellten, die Straße absperrten und bei der Personenrettung aus dem Auto heraus behilflich waren, wie VG-Wehrleiter Max Kraushaar informierte.

i Ein trauriges Bild mit Symbolcharakter - der Engel, der hier an der L232 an zwei im vergangenen Jahr tödlich verunglückte Motorradfahrer erinnerte, landete auf dem Radweg. Bernd Hey

Den Ersthelfern, Polizei und der DRK-Besatzung aus Bad Sobernheim bot sich mit dem völlig zerstörten Fahrzeugwrack ein schreckliches Bild. Wie durch ein Wunder war der Fahrer ansprechbar, und er wurde mit dem in Imsweiler stationierten Rettungshubschrauber Christoph 66 mit Notarzt in eine Klinik geflogen.

Es war genau jene Stelle und jener Baum auf der L 232, wo am 11. Mai 2024 für einen Motorradfahrer und seine Mitfahrerin jede Hilfe zu spät kam. Die provisorisch aufgestellte Gedenkstätte für die Unfallopfer wurde am Samstagabend durch den Mercedes total zertrümmert, ein Engelchen saß unbeschadet auf dem Radfahrweg: „Ohne sentimental zu werden: Das Engelchen hat den Fahrer beschützt“, waren Monzinger Wehrleute beim Anblick der Unfallstelle felsenfest überzeugt.

i Den Helfern vor Ort bot sich ein Bild des Grauens. Bernd Hey

Die Passage dürfte den Verkehrsplanern Gedanken zum Thema Unfallsicherheit machen: Innerhalb von drei Jahren ist dies der sechste schwere Unfall auf dem Teilstück der L 232, seit dem Bündelchestag 2024 der dritte mit Totalschaden.