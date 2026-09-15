Die Leselernhelfer sind bereits seit 15 Jahren im Einsatz: Sie vermitteln Schülern Freude an Büchern. Dem ehrenamtlichen Einsatz dankte der Vorsitzende des Vereins „Mentor – Die Leselernhelfer Nahe-Hunsrück“ , Bernd Zerfaß, im Rahmen einer Feier.
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Ein besonderer Anlass führte viele Gäste ins Evangelische Gemeindezentrum: Der Verein „Mentor – Die Leselernhelfer Nahe-Hunsrück“ feierte 15-jähriges Bestehen. Im Mittelpunkt standen die erfolgreiche Vereinsentwicklung und die Menschen, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement die Leseförderung von Kindern und Jugendlichen ermöglichen.