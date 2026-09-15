Verein feiert in Kirn
Mentoren vermitteln Kindern seit 15 Jahren Lesefreude
Die ehrenamtlichen Helfer von „Mentor“ helfen nicht nur beim Lesenlernen, sie wecken auch Freunde an Büchern und Geschichten.
Die ehrenamtlichen Helfer von „Mentor“ helfen nicht nur beim Lesenlernen, sie wecken auch Freunde an Büchern und Geschichten.
Andreas Endermann. ANDREAS ENDERMANN

Die Leselernhelfer sind bereits seit 15 Jahren im Einsatz: Sie vermitteln Schülern Freude an Büchern. Dem ehrenamtlichen Einsatz dankte der Vorsitzende des Vereins „Mentor – Die Leselernhelfer Nahe-Hunsrück“ , Bernd Zerfaß, im Rahmen einer Feier.

Lesezeit 2 Minuten
Ein besonderer Anlass führte viele Gäste ins Evangelische Gemeindezentrum: Der Verein „Mentor – Die Leselernhelfer Nahe-Hunsrück“ feierte 15-jähriges Bestehen. Im Mittelpunkt standen die erfolgreiche Vereinsentwicklung und die Menschen, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement die Leseförderung von Kindern und Jugendlichen ermöglichen.
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