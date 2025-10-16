Projekttag in Bad Kreuznach Mentale Gesundheit der Schüler stärken 16.10.2025, 17:00 Uhr

i Bereits zum zweiten Mal hat das Gymnasium am Römerkastell einen Projekttag zur mentalen Gesundheit organisiert. Für die Schüler gab es Mitmachaktionen und eine Beratungsmesse. Lena Reuther

Am Gymnasium am Römerkastell stand der letzte Tag vor den Herbstferien im Zeichen der mentalen Gesundheit. Verschiedene Mitmachangebote und eine Beratungsmesse sollten die Schüler sensibilisieren.

Was tun bei Prüfungsstress? Bereits zum zweiten Mal hat das Gymnasium am Römerkastell (Röka) in Bad Kreuznach einen Tag der mentalen Gesundheit ausgerichtet. Ziel des Projekttags ist es, die Schüler für psychische Gesundheit zu sensibilisieren und psychische Erkrankungen zu enttabuisieren.







Artikel teilen

Artikel teilen