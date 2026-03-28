Die Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück informierte sich im Chancenhaus der Lebenshilfe über die inklusiven Beschäftigungsmodelle. Und klar wurde dabei: Profit wird hier nicht nur menschlich, sondern auch wirtschaftlich erzielt.
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„Mehr Wertschöpfung durch Inklusion“ – unter diesem Motto besuchte die Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück das Chancenhaus in der Mannheimer Straße 148. Dabei wurde deutlich: Unternehmer, die in ihren Betrieben Inklusion verwirklichen, indem sie Menschen mit Behinderung an geeigneten Arbeitsplätzen einsetzen, können dadurch mehrfach profitieren – menschlich und wirtschaftlich.