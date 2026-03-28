Inklusion in Bad Kreuznach Menschlich und wirtschaftlich profitieren Norbert Krupp 28.03.2026, 15:00 Uhr

i Dr. Andreas Neumann (3. von rechts), der Geschäftsführer des Lebenshilfe Chancen-Zentrums, zeichnete die Stadtverwaltung Bad Kreuznach, vertreten durch (von links) Michael Fluhr, Oberbürgermeister Emanuel Letz und Isabel Reidenbach, sowie den Globus Handelshof in Gensingen, vertreten durch die Behindertenbeauftragte Melanie Baumgarten (2. von rechts), als „Inklusive Arbeitgeber“ aus. Die entsprechenden Plaketten und Urkunden überreichte Jobcoach Stefan Brandt (rechts). Norbert Krupp

Die Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück informierte sich im Chancenhaus der Lebenshilfe über die inklusiven Beschäftigungsmodelle. Und klar wurde dabei: Profit wird hier nicht nur menschlich, sondern auch wirtschaftlich erzielt.

„Mehr Wertschöpfung durch Inklusion“ – unter diesem Motto besuchte die Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück das Chancenhaus in der Mannheimer Straße 148. Dabei wurde deutlich: Unternehmer, die in ihren Betrieben Inklusion verwirklichen, indem sie Menschen mit Behinderung an geeigneten Arbeitsplätzen einsetzen, können dadurch mehrfach profitieren – menschlich und wirtschaftlich.







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