Die Rheinische Gesellschaft für Diakonie plant in Meisenheim den Bau einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft und stationäre Pflege. Die Baukosten werden auf rund 16 Millionen Euro beziffert. Baustart ist für Jahresende angedacht.
Lesezeit 2 Minuten
Besuch im Dr.-Carl-Kircher-Haus des evangelischen Altenzentrums: Dörte Schall, Ministerin für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes, Landtagsvizepräsidentin Kathrin Anklam-Trapp, die auch pflegepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion ist, sowie Michael Hüttner, der Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Pflege und stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, kamen zu einem Informationsaustausch nach ...