Neubau der Diakonie Menschen und ihre Situation in Fokus stellen Roswitha Kexel 06.10.2025, 14:58 Uhr

i Noch rasch ein Erinnerungsfoto am Eingang des Dr.-Carl-Kircher-Hauses, bevor die Gruppe ohne Michael Hüttner und Kathrin Anklam-Trapp das Baugelände an der Präses-Held-Straße besichtigte. Im Bild (von links): Markus Stein, Martin Sartorius, Myriam Welker, Marc Schué, Denis Alt, Staatsministerin Dörte Schall, Michael Hüttner, Kathrin Anklam-Trapp, Einrichtungsleiter Simon Heinrich. Roswitha Kexel

Die Rheinische Gesellschaft für Diakonie plant in Meisenheim den Bau einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft und stationäre Pflege. Die Baukosten werden auf rund 16 Millionen Euro beziffert. Baustart ist für Jahresende angedacht.

Besuch im Dr.-Carl-Kircher-Haus des evangelischen Altenzentrums: Dörte Schall, Ministerin für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes, Landtagsvizepräsidentin Kathrin Anklam-Trapp, die auch pflegepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion ist, sowie Michael Hüttner, der Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Pflege und stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, kamen zu einem Informationsaustausch nach ...







