Bad Kreuznacher Schul-Dilemma Mensabau der Grundschule Hofgartenstraße liegt auf Eis Cordula Kabasch 02.05.2026, 19:00 Uhr

i Die Grundschule Hofgartenstraße braucht absehbar mehr Platz in der Mensa. Das Projekt drängt, denn das Ganztagsförderungsgesetz gilt bald. Josef Nürnberg

Bald haben die Erstklässler einen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung. Doch die Mensa der Grundschule Hofgartenstraße, in der bereits jetzt im Vierschichtbetrieb gegessen wird, ist noch nicht ausgebaut. Die Zeit drängt.

Die Mensa der Grundschule Hofgartenstraße soll erweitert werden: Ab kommendem Schuljahr haben zunächst die Erstklässler, später auch höhere Klassen einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz. Die Mensa, in der jetzt schon im Schichtbetrieb zu Mittag gegessen wird, muss daher dringend ausgebaut werden.







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