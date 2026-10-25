Wie schützt man sich, bevor es gefährlich wird? Melanie Gotic lehrt Frauen nicht nur Selbstverteidigung, sondern auch Selbstbewusstsein – mit Elementen aus der Kampfkunst Ving Tsun.
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Seit mehr als 15 Jahren übt Melanie Gotic mit voller Leidenschaft die chinesische Kampfkunst Ving Tsun aus. 2018 hat sie ihre Trainerprüfung gemeistert. Besonders am Herzen liegen ihr dabei die Selbstverteidigungskurse für Frauen, bei denen sie Selbstverteidigungstechniken aus dieser Kampfkunst lehrt.