Wie läuft eine Klavier- oder Klarinettenprobe der Mattheiser Sommer-Akademie ab? Welche Tipps geben die renommierten Professoren ihren Schülern? Bei einem Tag der offenen Tür durften Besucher dem Unterricht in den Meisterkursen zuschauen.

Bummelt man dieser Tage durch die Felkestadt, so lässt es sich nicht verleugnen, was ohnehin jeder weiß: Bad Sobernheim ist der Hotspot der Musik. Die Mattheiser Sommer-Akademie, ein internationales Meisterklassen- und Konzertfestival, hat Einzug genommen und verwöhnt Einwohner und Gäste an allen Ecken und Enden mit wundervollen Melodien und strahlenden jungen Menschen, die gemeinsam mit ihren Dozenten ihre Liebe leben und an ihrem großen Talent feilen. Spontane Konzerte irgendwo in der Stadt sind an der Tagesordnung und ziehen viele Interessierte in ihren Bann.

Blick hinter die Kulissen

Der Tag der offenen Tür am Montag bot die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu nehmen. Denn wer möchte nicht einmal Mäuschen spielen, wenn derlei stattfindet? Wie klingt es, wenn ein Meisterkurs beginnt? Wie arbeiten internationale Dozenten mit ambitionierten Jungmusikern und was passiert eigentlich hinter den Türen des Kaisersaals, der Kirchen und Kursräume? Wie läuft eine Klavier- oder Klarinettenprobe mit renommierten Professoren ab? All diese Fragen konnten bei einem Bummel durch die Stadt beantwortet werden. Das Einzige, was die Gäste mitbringen mussten, war Freude an der Kunst und der Beobachtung der Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden.

i Ralph Manno in seinem Element: Die jungen Klarinettisten erhielten kostbare Tipps. Claudia Römer

Es war faszinierend mitzuerleben, wie unterschiedlich ein solcher Meisterkurs strukturiert sein kann. Und dennoch war allen gemeinsam, sich zu präsentieren, zu musizieren und unbezahlbare Tipps zu erhalten, wo und wie Verbesserungen am eigenen geliebten Instrument vorangetrieben werden können. So war es im großen Saal des Rathauses am Marktplatz, wo Pianist Markus Groh seine Studenten begrüßte und sie zunächst ihr Pflichtstück spielen ließ. Im Folgenden widmete man sich dem Werk, das klassisch oder auch sehr modern daherkommen konnte. Da hörte man – einzelne Interessierte hatten sich eingefunden und lauschten gebannt dieser Einheit – schon Anmerkungen wie: „Spiel' jetzt einmal dein Tempo, das du vorhin hattest“, „Der rhythmische Schwerpunkt sollte in der linken Hand bleiben“, „ Das Fis ist zu scharf akzentuiert“„ und “Es muss im Prinzip vom Finger aus gespielt werden“. Kostbare Ratschläge, die der junge Mann sehr gerne annahm und direkt in die Tat umzusetzen versuchte.

Miteinander auf Augenhöhe

Sensibel reagierte Markus Groh auf die Leistung seines Studenten, spornte ihn an und gab ihm immer wieder neue Impulse, auf die zu achten sei. Motivierend, zugewandt war sein Ton, das Miteinander auf Augenhöhe zeitigte spontane Erfolge.

Im Kaisersaal hatte sich Klarinettist Ralph Manno mit seinen Studenten versammelt. Er zögerte nicht, selbst auf die Bühne zu gehen, um seinen Schülern zur Seite zu stehen, sie mit seiner eigenen Begeisterung förmlich anzustecken. „Give more space“, „Bite the audience“, „Train the intonation“ oder „It's a triple fortissimo, it's out of control“, so seine Kommandos. Seine Worte wurden von dem eigenen Gesang unterlegt und gaben den jungen Menschen so die Gelegenheit, sich sofort auf die Vorschläge einzulassen und ihren – wenn auch vielleicht erst einmal kleinen –Fortschritt hören zu lassen. Stets war der Ton positiv, die Technik sei brillant, dennoch solle man die „dritte Dimension“ nutzen, den ganzen Raum mit allem, was dazugehört. Wertvolle Tipps, die die jungen Leute sicherlich niemals wieder vergessen werden.

i Konstantin Heidrich eroberte mit seinen Violoncellisten die wunderschöne Malteserkapelle mit ihrer großartigen Akustik. MSA/Sebastian Görner. Sebastian Görner

Auch hier hatten sich neugierige Zuhörer eingefunden, die dieser meisterhaften Lehrstunde mit großem Vergnügen beiwohnten. Sie durften Fragen stellen, sich einbringen und durchaus auch ihre Meinung zu einem dargebotenen Stück äußern. Eine Besucherin fasste ihre Erlebnisse zusammen: „Es war faszinierend zu sehen, wie unterschiedlich die Professoren ihre Themen vermitteln – mal streng analytisch, mal mit Humor, mal ganz spielerisch. Man spürt, dass hier nicht nur Technik vermittelt wird, sondern auch Leidenschaft für die Musik.“Anke Wiechert, die organisatorische Leiterin der Akademie, meinte: “Wir sind überglücklich, dass die Mattheiser so gut angenommen wird. Die Vorarbeit zahlt sich aus.“