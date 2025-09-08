Trotz Klimawandel und Krisen: 73 frischgebackene Meister zeigen, wie die "grünen Berufe" Zukunft gestalten. Was treibt sie an?

. Auch wenn sich der Weinbau derzeit in einer schwierigen Phase befindet und die grünen Berufe den Klimawandel hautnah zu spüren bekommen, machte die Meisterfeier im Parkhotel Kurhaus Lust auf Zukunft in dieser Branche. Vize-Kammerpräsident Ökonomierat Eberhard Hartelt überreichte die Meisterbriefe in den Berufen Weinbau, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Hauswirtschaft und Pferdewirtschaft.

Die jungen Meister, die einiges in Kauf genommen haben, um den Meisterbrief zu bekommen, strahlten im Rahmen der Feierstunde große Zuversicht aus. Die neuen Meister kommen aus Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, dem Saarland und Sachsen. Insgesamt erhielten 24 Meisterinnen und 49 Meister ihre Briefe. Mit 73 Absolventen war die Zahl in diesem Jahr höher als im Vorjahr, als 63 Meister ihre Briefe bekamen.

Hartelt erinnerte daran, dass im Sommer 398 Menschen ihre Abschlusszeugnisse in den 14 grünen Berufssparten erhalten haben. „Als Betriebsinhaber oder Führungskräfte eines Betriebes können sie diese jungen Menschen attraktive Arbeitsangebote machen, sie motivieren zum Arbeiten und zum Lernen, aber auch ein Vorbild sein“, sagte der Vize-Kammerpräsident. Vorbild sein, sei umso wichtiger, „angesichts der Krisen, welche der Berufsstand durchstehen muss“.

Anerkennungsprämie kommt vom Land

Hartelt erinnerte die jungen Meister an die Anerkennungsprämie, die das Land zahlt. So bekommt jemand, der seine Meisterprüfung bei einer Kammer erfolgreich abgeschlossen hat und in Rheinland-Pfalz arbeitet, 2.000 Euro. Wer sich innerhalb von zehn Jahren nach der Meisterprüfung selbstständig macht, erhält nochmals 2.500 Euro. Hartelt forderte die neuen Meister auf, Verantwortung in Beruf, Gesellschaft und Politik zu übernehmen.

Daniela Schmitt, Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, will, dass die Gesellschaft sich ehrlicher macht. „Weiß man in den Städten vom Spagat zwischen Ökologie und Ökonomie? Weiß man, was es bedeutet, mit dem Klimawandel umzugehen? Weiß man dort, wie es ist, wenn ganze Ernten durch Schädlinge vernichtet werden“, fragte sie.

Lage im Weinbau sehr ernst

Schmitt erinnerte an die Bedeutung der grünen Berufe für Rheinland-Pfalz. Sie prägen die Kulturlandschaft, sorgen für Genüsse, für Inneneinrichtung aus Holz und schenken Genüsse. In ihrem Grußwort ging sie speziell auf den Weinbau ein. „Es ist im Weinbau ernst“, sagte sie. Für Schmitt ist der Weinbau untrennbar mit dem Land verbunden, darum gelte es, die Krise zu überwinden.

Auch auf die viel diskutierte Frage Berufsausbildung oder Studium ging die Ministerin ein. „Mir ist wichtig, die Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung zu betonen“, erklärte sie.

Folgende Meister erhielten ihre Briefe: Forstwirtschaftsmeister Julian Schraml aus Simmertal, Hauswirtschaftsmeisterin Annabell Barth aus Lauschied, die auch Beste ihres Jahrgangs ist, Pferdewirtschaftsmeisterinnen Johanna Flohr aus Limbach und Darius Lamb aus Lettweiler, sowie Winzermeister Patrick Theis aus Kirschroth.