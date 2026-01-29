Dank an Sponsoren
Meisenheimer Sportverein lädt zum Tag des Handballs
Der Vorsitzende des SSV Meisenheim, Uwe Wöllstein (links), begrüßte Sponsoren und Förderer am Tag des Handballs. Anschließend gab Burkhard Schappert (2. von links) einen Einblick in die Arbeit und Ziele des Vereins.
Roswitha Kexel

Der im Jahre 1969 von Lehrern des Paul-Schneider-Gymnasiums gegründete Sportverein Meisenheims lud Sponsoren zu einem Abend des Dankes ein: „Ohne Ihre Unterstützung wäre vieles von dem, was den SSV ausmacht, nicht möglich.“

Sport trägt nicht nur zur körperlichen Fitness bei, er kann Kinder und Jugendliche auch beim Heranwachsen begleiten und ihnen Werte wie Fairness und Verantwortungsbewusstsein vermitteln. Daher ist die Jugendarbeit dem Schulsportverein (SSV) Meisenheim am Paul-Schneider-Gymnasium (PSG) ein besonderes Anliegen.

