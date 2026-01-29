Der im Jahre 1969 von Lehrern des Paul-Schneider-Gymnasiums gegründete Sportverein Meisenheims lud Sponsoren zu einem Abend des Dankes ein: „Ohne Ihre Unterstützung wäre vieles von dem, was den SSV ausmacht, nicht möglich.“
Sport trägt nicht nur zur körperlichen Fitness bei, er kann Kinder und Jugendliche auch beim Heranwachsen begleiten und ihnen Werte wie Fairness und Verantwortungsbewusstsein vermitteln. Daher ist die Jugendarbeit dem Schulsportverein (SSV) Meisenheim am Paul-Schneider-Gymnasium (PSG) ein besonderes Anliegen.