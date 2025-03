Insgesamt 54 Schülerinnen und Schüler wurden gestern bei strahlendem Sonnenschein mit dem Abiturzeugnis sowie zwei mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife vom Paul-Schneider-Gymnasium (PSG) feierlich verabschiedet. Der Gesamtnotendurchschnitt liegt bei 2,52. Elf Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule mit einer „Eins“ vor dem Komma.

Sie sind die Absolventen mit dem besten Abitur: Lorenz Nachbar (1,2), Mika Dietrich (1,3), Viktoria Gläser (1,3), Jakob Lahm (1,3), Sophie Demmer (1,4), Franziska Scheich (1,4), Deborah Gerlach (1,5), Marco Hey (1,5).

Mit dem Reifezeugnis in der Tasche verlassen folgende junge Frauen und Männer das PSG: Kimberly Bick (Callbach), Jens und Katrin Bonenberger (Merxheim), Noel Moses Brack (Hefersweiler), Marleen Elisa Brühl (Meisenheim), Bela Ben Budschat (Bad Sobernheim), Mariella Capobianco (Staudernheim), Lilli Marie Damm (Obermoschel), Sophie Demmer (Becherbach/Pfalz), Mika Tom Dietrich (Hundsbach), Jonathan Dietz (Merxheim), Deborah Gerlach (Mannweiler-Cölln), Viktoria Louise Gläser (Obermoschel), Finn Gobs (Bad Sobernheim), Leo Gutmann (Obermoschel), Mats Oscar Haasenritter (Odernheim am Glan), Emily Heinrich (Bad Sobernheim), Hannah Henrich (Obermoschel), Tim Herbach (Heimweiler), Hannah Laetitia Hexamer (Meddersheim), Marco Andrea Heinrich Hey (Meddersheim), Mia Hill (Schweinschied), Philipp Alwin Jost (Hallgarten), Saliha-Melek Kalbisen (Rehborn), Rosa Maria Kehrein (Bad Sobernheim), Niklas Kern (Heinzenhausen), Theo Kühn (Odernheim am Glan), Jarne Benjamin Kusch (Meisenheim), Jakob Lahm (Odernheim am Glan), Eduard Lamm (Bad Sobernheim), Finn Linbecker (Staudernheim), Aaron Anton Lörsch (Hundsbach), Thomas Josua Mann (Bad Sobernheim), Aliarshia Manoochehrighalati (Raumbach), Aurora Marturella (Odernheim), Emma Meisterling (Becherbach), Emelie Sue Mielke (Sankt Alban), Lorenz Nachbar (Niederhausen an der Appel), Jonas Neef (Breitenheim), Tristan Renk (Bad Sobernheim), Teresa Sofie Sauerbeck (Staudernheim), Franziska Scheich (Becherbach bei Kirn), Simon Scherer (Meddersheim), Silas Noel Schneider (Bad Sobernheim), Florian Schuck (Meisenheim), Merle Schwarz (Rehborn), Jakob Andreas Helmut Seiß (Bad Sobernheim), Rica Stauch (Kappeln), Paul Steinmetz (Alsenz), Jakob Stephan (Obermoschel), Maurice Strauß (Oberstreit), Jarin Dante Struss (Meisenheim), Leon Hans Jakob von Ondarza (Odernheim), Franziska Wahl (Lauschied), Lena Sophie Walter (Oberndorf), Tim Wilhelm (Obermoschel).

Besondere Auszeichnungen

Folgende Abiturientinnen und Abiturienten wurden besonders ausgezeichnet. Mit dem Preis der Stiftung Paul-Schneider-Gymnasium für das beste Abitur: Lorenz Nachbar; Integrationspreis der Stiftung Paul-Schneider-Gymnasium: Aliarshia Manoochehrighalati; Preis der Ministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule: Emelie Mielke; Preis der Landrätin für die drei besten Abiture: Lorenz Nachbar (1,2), Mika Dietrich (1,3), Viktoria Gläser (1,3), Jakob Lahm (1,3). Für besondere Leistungen im Fach Deutsch wurde Rosa Kehrein, in Französisch Franziska Scheich und Viktoria Gläser, in Geschichte Viktoria Gläser, in Religion Niklas Kern und für die beste Prüfung im Fach Religion Franziska Scheich, geehrt.

Besondere Ehrungen wurden auch folgenden Absolventen zuteil: Deborah Gerlach und Simon Scherer (Rosenboom-Plakette), Sophie Demmer (Biologie), Lorenz Nachbar und Mika Dietrich (Mathematik), Lorenz Nachbar, Mika Dietrich, Marco Hey (Physik), Mika Dietrich, Jarne Kusch, Bela Budschat (Informatik), Rica Stauch, Eduard Lamm, Aliarshia Manoochehrighalati (Kunst), Franziska Scheich, Niklas Kern, Finn Linbecker (Arbeitsgemeinschaft „Schulbühne“), Marleen Brühl, Sophie Demmer, Eduard Lamm, Franziska Scheich, Jakob Seiß (Schulchor), Sophie Demmer, Deborah Gerlach, Finn Gobs, Tim Herbach, Philipp Jost, Niklas Kern, Eduard Lamm, Finn Linbecker, Emma Meisterling, Emelie Mielke, Rica Stauch, Tim Wilhelm (Schulsanitätsdienst).