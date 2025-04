Die Stadt Meisenheim erhält aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes eine Förderung in Höhe von 144.520 Euro. Das Programm ermöglicht die 100-prozentige Förderung von Maßnahmen. Die Projekte können bis 31. August 2025 beantragt werden und müssen bis zum 31. Dezember 2028 realisiert sein. Die Stadtratsfraktionen haben einige Ideen gesammelt, woraus der Ältestenrat eine Vorschlagsliste erstellte.

Viele Vorschläge auf der Liste

Dazu zählen ein Integrations- und Mehrgenerationenplatz am Schlossplatz (20.000 Euro), Veranstaltungs- und Bühnentechnik fürs Gemeindehaus (10.000 Euro), Aufwertung der Spielplätze samt Outdoor-Sportgeräten im Stadtpark und Heimbachtal (40.000 Euro), Sanierung der Toiletten am Lindenplatz (25.000 Euro), digitaler Stadtführer und Erfassung der Kulturdenkmäler (20.000 Euro), Anschaffung von zwei Trinkwasserspendern (10.000 Euro), Kassenautomat und Aufwertung Wohnmobilstellplatz (20.000 Euro). Laut Schätzungen entstehen dabei Kosten in Höhe von rund 145.000 Euro. Ohne Gegenstimmen votierte der Stadtrat für die Liste. Dazu erläuterte VG-Bürgermeister Uwe Engelmann, dass viele Dörfer ihre Vorschläge schon an die Verwaltung gemeldet haben, sodass diese recht bald eingereicht werden können.

Bürgerstiftung schenkt Infotafel

Die Bürgerstiftung Meisenheim hat der Stadt eine Infotafel geschenkt, die am Herzog-Wolfgang-Haus platziert ist und auf Charlotte Friederike als Retterin von Meisenheim hinweist. Der Stadtrat nahm diese Spende in Höhe von 476 Euro einmütig an. Ebenfalls ohne Gegenstimmen beschloss der Stadtrat, der Kreativgruppe und der Gruppe Digitales der Landesehrenamtsinitiative "Ich bin dabei.“ für ein Jahr kostenfrei die ehemalige AWO-Tagesstätte im Rathaus für ihre Treffen zu überlassen. Das Repaircafé darf diesen Raum samt Küche ebenfalls seit einiger Zeit nutzen.

Ungewöhnliche Spende von Bittmann-Stiftung

Unter dem Punkt Verschiedenes verkündete Stadtbürgermeister Reinhold Rabung zwei gute Nachrichten: So konnte die Stadt in Zusammenarbeit mit der Bittmann-Stiftung einen Gärtnermeister, eine Gärtnerin und einen weiteren Mitarbeiter für fünf Jahre einstellen. Die Kosten übernimmt komplett die Bittmann-Stiftung. Und noch mal Bittmann: Bito Lagertechnik feiert 180. Geburtstag und finanziert zu diesem Anlass 180 Bäume, die im Stadtgebiet gepflanzt werden sollen. Die Ratsmitglieder dankten mit Applaus.

Weniger erfreulich war das, was einige Ratsmitglieder zur UGG (Unsere Grüne Glasfaser) reklamierten. Noch immer lagern Baumaterialien auf dem ehemaligen Bolzplatz „Im Tal“, wenn auch nicht mehr im gleichen Ausmaß wie zuvor. VG-Bürgermeister Uwe Engelmann bestätigte, dass die UGG auch in anderen Orten oft ein leidiges Thema sei. Daher erhalte das Unternehmen keine Aufbruchgenehmigung mehr, bevor nicht überall in der VG Nahe-Glan die Defizite beseitigt sind.

Das Ordnungsamt sollte öfter präsent sein, und die Saisonkarten für das Meisenheimer Freibad müssten auch in Meisenheim erhältlich sein, forderten Ratsmitglieder. Auch die Situation in der VG-Kindertagesstätte Kleine Strolche wurde thematisiert.