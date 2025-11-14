Meisenheimer Fastnacht unter dem Motto „Liebe für alle“

Der Meisenheimer Carneval Club präsentiert seinen Narrenfahrplan sowie das diesjährige Motto „Die Fassenachtsdevise für dies Johr is klar: Liebe für alle – in Mäsnum unn für jeden Narr! Mäsnum Helau!“
Lesezeit 2 Minuten
Pünktlich zur Sessionseröffnung am 11. November präsentierte der Meisenheimer Carneval Club (MCC) seinen Narrenfahrplan 2026 und das Motto für die fünfte Jahreszeit. Da der Fastnachtsumzug am Samstag, 14. Februar, auf den Valentinstag fällt, rückt der MCC das Thema Liebe in den Fokus.