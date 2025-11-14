Verein präsentiert Fahrplan Meisenheimer Fastnacht unter dem Motto „Liebe für alle“ Roswitha Kexel 14.11.2025, 06:00 Uhr

i Der Fastnachtsumzug und die anschließende Party auf dem Marktplatz sind jedes Jahr ein tolles Erlebnis. Aber der MCC braucht Unterstützung. Wer wird den Fastnachtsumzug 2026 am Valentinstag organisieren? Roswitha Kexel

Der Meisenheimer Carneval Club präsentiert seinen Narrenfahrplan sowie das diesjährige Motto „Die Fassenachtsdevise für dies Johr is klar: Liebe für alle – in Mäsnum unn für jeden Narr! Mäsnum Helau!“

Pünktlich zur Sessionseröffnung am 11. November präsentierte der Meisenheimer Carneval Club (MCC) seinen Narrenfahrplan 2026 und das Motto für die fünfte Jahreszeit. Da der Fastnachtsumzug am Samstag, 14. Februar, auf den Valentinstag fällt, rückt der MCC das Thema Liebe in den Fokus.







