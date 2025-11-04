Reformationsgedenken „Meisenheimer Disputation“ nach historischem Vorbild Marion Unger 04.11.2025, 21:00 Uhr

i Sorgen und Hoffnungen wurden beim Gottesdienst auf verschiedenfarbigen Blättern niedergeschrieben. Marion Unger

Ideen und Gespräche zur Zukunft der Kirchen und der Gemeinden wurden festgehalten und angesprochen. Die Gläubigen treiben viele Fragen um.

Zum gemeinsamen Reformationsgottesdienst lud die Johanniter-Gemeinde Christen aus der Paul-Schneider-Gemeinde und der Evangelischen Kirchengemeinde Mittlere Nahe nach Meisenheim in die Schlosskirche ein. Das Gotteshaus, in dem 1523 vom damaligen Pfarrer Nikolaus Faber die erste evangelische Predigt auf dem Gebiet der heutigen rheinischen Kirche gehalten wurde, eignete sich als Traditionsort des Protestantismus in besonderer Weise für den ...







