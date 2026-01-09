Ehrenamtler tauschen sich aus Meisenheimer beeindrucken mit vielfältigem Engagement 09.01.2026, 06:00 Uhr

i Rund 30 Ehrenamtliche waren der Einladung zum Gesprächsaustausch mit der Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) gefolgt. Die Christdemokratin zeigte sich beeindruckt vom vielfältigen Engagement der Menschen in und um Meisenheim. Denn einige setzen sich gleich mehrfach für andere ein. Roswitha Kexel

Meisenheim zeigt, was Gemeinschaft bedeutet: Rund 30 Ehrenamtliche diskutierten mit Julia Klöckner über ihr Engagement – und die Hürden, die sie dabei zu meistern haben.

„Wo engagieren Sie sich?“ „Was wünschen Sie sich von der Politik und von der Gesellschaft?“ Diese und weitere Fragen richtete Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) an rund 30 Ehrenamtliche bei einem Treffen im Sitzungssaal des Rathauses. Stadtbürgermeister Reinhold Rabung konnte zum Austausch mit Julia Klöckner Vereinsvorsitzende, Feuerwehrleute, das Büchereiteam, Ratsmitglieder, DRKler, Stadtführer und Nachtwächter, Blumenbeetpfleger, ...







