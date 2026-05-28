Demokratiefeier am Marktplatz Meisenheim feiert 77 Jahre Grundgesetz und Miteinander Roswitha Kexel 28.05.2026, 08:00 Uhr

i Musik, Tanz und viele Informationen zu 77 Jahre Grundgesetz und Tag des Ehrenamts wurde auf dem Marktplatz geboten. Das Duo Umsuka erhielt spontan Verstärkung durch Michael Benner-Bickelmann mit seinem Cajon. Roswitha Kexel

Es war einiges los in Meisenheim: Ein Klima-Quiz, kleine Glückwunschkärtchen zu „77 Jahre Grundgesetz“, musikalische Unterhaltung oder Kerzen aus Pappe und Papier zum Basteln: die Angebote zur Feier des Geburtstags des Grundgesetzes waren vielfältig.

„Vor genau 77 Jahren, am 23. Mai 1949, trat das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft“, sagte Uwe Engelmann, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan, in seiner Begrüßung zu einem Fest, an dem der Geburtstag des Grundgesetzes und der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgerufene Ehrentag gefeiert wurden.







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