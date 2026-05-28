Es war einiges los in Meisenheim: Ein Klima-Quiz, kleine Glückwunschkärtchen zu „77 Jahre Grundgesetz“, musikalische Unterhaltung oder Kerzen aus Pappe und Papier zum Basteln: die Angebote zur Feier des Geburtstags des Grundgesetzes waren vielfältig.
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„Vor genau 77 Jahren, am 23. Mai 1949, trat das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft“, sagte Uwe Engelmann, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan, in seiner Begrüßung zu einem Fest, an dem der Geburtstag des Grundgesetzes und der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgerufene Ehrentag gefeiert wurden.