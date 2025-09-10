„Jetzt haben wir einen Riesenmeilenstein hinter uns gebracht“, berichtete Ortsbürgermeister Haiko Grün (BfH) nach der Ratssitzung erfreut, nachdem der Bebauungsplan für die neue Trasse von der Alfred-Delp-Schule zur Kreisstraße 49 beschlossen war. Mehrheitlich bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung sprachen sich die Ratsmitglieder für die Anbindung in Richtung des Breitenfelserhofs aus.

Entlastung und Hochwasserschutz

Im Unterschied zu früheren Sitzungen, in denen das Thema Anbindungsstraße auf der Tagesordnung stand, verfolgten nur wenige Bürger die Beratung und Beschlussfassung. Jahrzehnte wurde diskutiert, wie man die Verkehrssituation in der Ortslage entspannt, die in einigen Straßen durch den Schulbusverkehr der Gesamtschule des Bistums morgens und mittags punktuell hohe Belastung hat. Die Alfred-Delp-Schule wurde in den 1970er-Jahren am ausschließlich über einige Gemeindestraßen erreichbaren nordöstlichen Ortsrand errichtet. Von dort aus soll nun die neue Trasse zur K 49 gebaut werden, die mit Radweg und umfangreicher Regenrückhaltung geplant ist. Die Trasse verläuft zum Teil über Guldentaler Gemarkung, dafür hatte die Nachbargemeinde ihre Zustimmung gegeben und die erforderliche Bebauungsplanung durchgeführt. „Das hat bestens funktioniert und war eine reibungslose Zusammenarbeit sowohl mit der früheren Ortsbürgermeisterin als auch mit dem jetzigen Amtsinhaber“, betonte Grün.

Die neue Straße wird die Innerortsstraßen entlasten und gleichzeitig den Hochwasserschutz für die Ortslage verbessern. Bei Regen haben in den letzten Jahren die Schule und auch Anlieger an der Kirchstraße Probleme mit Außengebietswasser und angespültem Erdreich, die mit dem Bau der Regenrückhaltungen an der Trasse ausgeräumt werden sollen. Bleibt abzuwarten, ob die Stadt Bad Kreuznach, die sich gegen das Vorhaben gewandt hat, noch Schritte unternimmt. Denn für die Kirchstraße im Stadtteil Winzenheim wird – trotz der 30er-Zone und der bestehenden Umgehungsroute über den Hungrigen Wolf – eine steigende Verkehrsbelastung erwartet. Die Ratsmitglieder gaben grünes Licht für die Beauftragung der Gutachten, die auch für die Förderanträge benötigt werden. Für den Bau der Trasse sind auf der Grundlage der Planung Kosten in Höhe von 3 Millionen Euro veranschlagt.

Erweiterung für das Sportgelände Wissberg

Der Rat beschloss außerdem eine Verkürzung der Ruhezeit für Aschen auf dem Friedhof. Nach der Friedhofsatzung beträgt die reguläre Ruhezeit für Aschen und Leichen 30 Jahre. Sie kann nun für Aschen auf Antrag auf 15 Jahre verkürzt werden. Bei gemischten Grabstätten bleibt es bei der bisherigen Mindestruhezeit von 15 Jahren.

Am Sportgelände auf dem Wissberg konnte die Gemeinde ein in westlicher Richtung angrenzendes Grundstück erwerben. Damit könnte die vom TSV Hargesheim betriebene Anlage erweitert werden. Der Verein ist sehr stark im Jugendfußball engagiert, weshalb für das neue Gelände unter anderem an ein Kleinspielfeld und ein Trainingsfeld für den Fußballernachwuchs gedacht ist.