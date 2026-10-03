Dorferneuerung
Mehrzweckhalle ist das Merxheimer Sorgenkind
Die Merxheimer Mehrzweckhalle und der Windfang am Eingang sind in die Jahre gekommen, die Halle ist eine kostenintensive Baustel
Die Merxheimer Mehrzweckhalle und der Windfang am Eingang sind in die Jahre gekommen, die Halle ist eine kostenintensive Baustelle.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Zahlreiche Baustellen gibt es in der Merxheimer Mehrzweckhalle, die dringend saniert werden muss. Unter anderem ist die Dachschräge feucht, der Windfang im Eingangsbereich ist marode.

Lesezeit 2 Minuten
Die Mehrzweckhalle ist in die Jahre gekommen und ein Sorgenkind, ihre Instandsetzung ist eine kostenintensive Baustelle. In der Halle liege einiges im Argen, bestehende Pläne und Skizzen weichen grob vom Bestand ab. Im Rahmen der Dorferneuerung und Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm belaufen sich ermittelte Kosten einer Generalsanierung nach den Worten von Ortsbürgermeister Andy Baumgartner in der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung auf ...
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