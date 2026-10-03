Zahlreiche Baustellen gibt es in der Merxheimer Mehrzweckhalle, die dringend saniert werden muss. Unter anderem ist die Dachschräge feucht, der Windfang im Eingangsbereich ist marode.
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Die Mehrzweckhalle ist in die Jahre gekommen und ein Sorgenkind, ihre Instandsetzung ist eine kostenintensive Baustelle. In der Halle liege einiges im Argen, bestehende Pläne und Skizzen weichen grob vom Bestand ab. Im Rahmen der Dorferneuerung und Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm belaufen sich ermittelte Kosten einer Generalsanierung nach den Worten von Ortsbürgermeister Andy Baumgartner in der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung auf ...