Die beiden Schiedsleute der Verbandsgemeinde Nahe-Glan machen noch eine Amtszeit lang weiter. Der VG-Rat hat Michael Engisch und Friedhelm Anthes für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. Engisch ist für den Schiedsamtsbezirk I zuständig, der der ehemaligen Verbandsgemeinde Nahe-Glan entspricht, Anthes kümmet sich um das Gebiet der ehemaligen VG Meisenheim als Schiedsamtsbezirk II.

Personelle Veränderungen gibt es dagegen im Verbandsgemeinderat. Frank Joerg von den Grünen hat sein Mandat niedergelegt. Nachrücker für ihn ist Peter Wehner-Wöllstein. Er übernimmt auch die Aufgaben als Mitglied oder Stellvertreter in den sieben Ausschüssen der Verbandsgemeinde Nahe-Glan, die vorher Joerg übernommen hatte. Wehner-Wöllstein stellte sich auch kurz im VG-Rat vor. Der Maschinenbauingenieur ist Jahrgang 1955 und war viele Jahre bundesweit bei Volkswagen beschäftigt. Seit 2002 lebt er wieder an der Nahe, seit 2014 in Meisenheim, wo er sich bei den Grünen engagiert.

Flächennutzungspläne ändern

Der Rat brachte bei gleich vier Verfahren zum Flächennutzungplan den jeweils nächsten Schritt auf den Weg – und dass in allen Fällen einstimmig.

So hat nun der zweite Bauabschnitt des Monzinger Neubaugebiets Auf der Ley nach oder Offenlage die nächste Hürde genommen. Dort sollen auf einer Fläche von 1,39 Hektar 20 Baugrundstücke entstehen. Da weder Behörden noch Träger öffentlicher Belange Bedenken gegen die Änderung des Flächennutzungsplans angemeldet hatten, sind nun im nächsten Schritt die umliegenden Ortsgemeinden gefragt.

Diese Zustimmung liegt für ein Projekt in Lettweiler bereits vor. Hier soll im Bereich „Am Eckersberg“ für zwei Grundstücke in Bebauungsplan aufgestellt werden und parallel der Flächennutzungsplan geändert. Nachdem neben Lettweiler selbst auch Rehborn und Odernheim zugestimmt haben, ist nun die Kreisverwaltung als letzte Genehmigungsinstanz am Zug. Auf dem 0,6 Hektar großen Gelände in Lettweiler befinden sich aktuell zwei Gebäude, umgeben von Hofflächen, Wiesen und einem Streuobstgarten.

Lagerplatz in Bärweiler

In Bärweiler sind auch Änderungen am Flächennutzungsplan notwendig. Hier soll ein Lagerplatz von rund 4600 Quadratmetern als Sonderbaufläche festgesetzt werden. Dies erfolgt, um einem ortsansässigen Unternehmen die Erweiterung eines genehmigten Lagerplatzes zu ermöglichen. Zugleich muss dafür eine 650 Quadratmeter große Ausgleichsfläche ausgewiesen werden.

Und schließlich plant Lauschied ein kleines Baugebiet, für das eine derzeit landwirtschaftlich genutzte Grünfläche in ein Wohngebiet umgewandelt werden soll. Das rund 3200 Quadratmeter große Areal „Meisenheimer Straße“ im Südosten der Ortsgemeinde Lauschied soll zur Baufläche werden, damit ortsansässige Familien in Lauschied bleiben und bauen können, zugleich könnten auch neue Einwohner gewonnen werden, so die Begründung. Auch hier gab es nach der ersten Offenlage keine abwägungsrelevanten Einwände, so dass der Planentwurf zum zweiten Mal offengelegt werden kann.

Spenden fürs Stadtradeln

Als Hauptpreis für das Stadtradeln hat die Firma Beinbrech einen Grill im Wert von 650 Euro gespendet, und die Volksbank Rhein-Nahe hat 250 Euro gegeben, ebenso viel hat auch die Sparkasse Rhein-Nahe beigesteuert. Diese Spender wurden vom VG-Rat ebenso beklatscht wie die Bittmann-Stiftung, die 1000 Euro für die VG-Sommerferienfreizeit gespendet hat. Die Sparkasse Rhein-Nahe unterstützt das Ferienangebot mit 500 Euro.

Die Preisträger des Stadtradelns sollen nach den Sommerferien ausgezeichnet werden. Vom 2. bis 22. Juni konnten die Teilnehmer des Wettbewerbs möglichst viele Kilometer auf dem Rad zurücklegen. Wer mit seinem Team die beste Leistung erradelt hat, kann sich auf einen von mehreren attraktiven Preisen freuen.