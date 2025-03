Um zukünftig eine optimale Betreuung der Grundschüler in der Bad Kreuznacher Hofgartenschule zu gewährleisten, soll die im Außenbereich befindliche Mensa erweitert werden. Vorgesehen ist zudem, die im Außengelände aufgestellten Container abzubauen und durch einen funktionalen Modulbau zu ersetzen.

Mit dem Modulbau werden vier Unterrichtsräume sowie Toilettenanlagen geschaffen und die Voraussetzungen für einen zeitgemäßen Unterricht geschaffen, sagte Marvin Jung, Leiter des städtischen Jugendamtes, im Schulträgerausschuss. Ebenso dringend notwendig ist die Erweiterung der Mensa. Derzeit hätten die Kinder beim Essen lediglich ein Zeitfenster von knapp 20 Minuten, verdeutlichte Schulleiterin Yasmin Röhr. Im Ganztagsschulbereich und der Betreuung könnte sich die Problematik noch verschärfen. So bestehe ab dem Schuljahr 2026/2027 nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) des Bundes erstmalig einen Rechtsanspruch auf umfassende Betreuung, führte Jung weiter aus. Dies gelte zunächst für die Schüler der ersten Klasse und werde jedes Jahr um eine Klassenstufe erweitert.

Zeitdruck: Bauamt hat Unterlagen noch nicht bereitgestellt

In der Hofgartenschule könnte mit den angedachten Maßnahmen eine optimale Betreuung gewährleistet werden. Im Haushalt der Stadt sind dafür 1,95 Millionen Euro vorgesehen. Über das GaFöG würden die Maßnahmen zu 70 Prozent gefördert, also rund 1,4 Millionen Euro, sagte der Ausschussvorsitzende Markus Schlosser. Dafür müssten allerdings die erforderlichen Planungsunterlagen und Kostenschätzungen fristgerecht bis zum 30. Juni eingereicht werden. Leider lägen diese vom Bauamt zu erstellenden Unterlagen noch nicht vor. „Hier sind wir aber im Zeitdruck“, verdeutlichte Schlosser. Daher fasste der Ausschuss einen mit einem eindringlichen Appell verbundenen Beschluss. So soll das Bauamt die erforderlichen Unterlagen unverzüglich bereitstellen, damit die Antragsfrist für die Bezuschussung eingehalten werden kann. Sollte das Bauamt damit aufgrund personeller Engpässe Schwierigkeiten haben, könnte ein externer Dienstleister herangezogen werden, um die Unterlagen zu erstellen.

Eine durch das GaFöG geforderte umfassende Betreuung der Grundschüler sei von Montag bis Donnerstag bereits gewährleistet, betonte Marvin Jung. Lediglich für den Freitag müsse eventuell noch personell aufgestockt werden. Falls das städtische Personal nicht ausreiche, könnten freie Träger aushelfen. Eine Betreuung in den Ferien sei bislang für drei Wochen gewährleistet. Auch hier müsse noch entschieden werden, wie die restlichen fünf Wochen Betreuung abgedeckt werden könnten.

Förderung von Sprachkursen für zwei Grundschulen

Jungen Menschen in ihrem Lernerfolg stärken und insbesondere sozial benachteiligten Kinder optimale Förderung ermöglichen, das soll das von Bund und Ländern getragene Startchancenprogramm, informierte Viola Heipertz-Saoudi vom Institut für sozialpädagogische Forschung (Mainz). Über das Programm würden Sprachkurse, therapeutisches Personal und Bewegungsangebote sowie bauliche Maßnahmen gefördert. In das Programm sind die Hofgartenschule und die Kleistschule aufgenommen worden. Hier fließen für bauliche Investitionen bis 2034 insgesamt 2,33 Millionen Euro. Die pro Schuljahr angedachten Mittel für Fachpersonal von 88.000 Euro (Hofgartenschule) sowie 84.000 Euro (Kleistraße) müssen jedoch fristgerecht abgerufen werden. Die an den beiden Schulen bereits über andere Programme beschäftigten Personen sollen nun über das Startchancenprogramm weiter beschäftigt werden. Um die Fristen einzuhalten, müsse die Stadt jetzt zeitnah die entsprechenden Einstellungsverträge abschließen, so der Ausschuss.

Beim geplanten Neubau einer siebten Grundschule in der Stadt, die an der Ecke Bösgrunder Weg/Kohlenweg errichtet werden soll, laufe der Architektenwettbewerb, so Schlosser. Wenn alles planmäßig funktioniert, könnte der Neubau bis Ende 2028 fertiggestellt sein.

Leicht angehoben wird der Elternbeitrag für die Mittagsverpflegung der Grundschüler. Dieser erhöht sich ab dem Schuljahr 2025/2026 von 55 auf 58 Euro monatlich, beschloss der Ausschuss.