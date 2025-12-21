Mehr Platz für kreative Angebote und Förderung

Der Platz ist ausgereizt, die alte Schule in Becherbach muss erweitert werden. Nun hat sich der Gemeinderat mit einem Zusatzbau in Holzständerweise befasst, der im nächsten Sommer umgesetzt werden soll. Die Baukosten liegen mit 570.000 Euro günstig.

Die Kindertagesstätte Alte Schule in Becherbach steht vor einer

Erweiterung. Und das aus gutem Grund: Aktuell werden 61 Kinder betreut, in den

kommenden Wochen kommen weitere fünf Kinder hinzu. Damit stößt die Einrichtung an ihre

räumlichen Grenzen.