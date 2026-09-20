In die Klassenzimmer der Bad Kreuznacher Grundschulen sind längst iPads eingezogen und andere digitale Lernmittel. Schon die Kleinsten lernen damit. Das soll weiter ausgebaut werden, damit der Unterricht zeitgemäß ist.
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An den sechs Bad Kreuznacher Grundschulen in Trägerschaft der Stadt sind iPads und andere digitale Lernmittel längst zur Normalität geworden – und zur Notwendigkeit. Das machte die Leiterin der Grundschule Hofgartenstraße, Yasmin Röhr, im Schulträgerausschuss deutlich.