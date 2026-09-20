Bad Kreuznach lernt digital Mehr iPads für Schulen: Ohne geht’s nicht mehr Cordula Kabasch 20.09.2026, 17:00 Uhr

i Ipads sind aus den Grundschulen in Bad Kreuznach nicht mehr wegzudenken. Der Medienentwicklungsplan sieht vor, dass Tablets in halber Klassenstärke an den Schulen vorhanden sind. Bernd Weißbrod/dpa

In die Klassenzimmer der Bad Kreuznacher Grundschulen sind längst iPads eingezogen und andere digitale Lernmittel. Schon die Kleinsten lernen damit. Das soll weiter ausgebaut werden, damit der Unterricht zeitgemäß ist.

An den sechs Bad Kreuznacher Grundschulen in Trägerschaft der Stadt sind iPads und andere digitale Lernmittel längst zur Normalität geworden – und zur Notwendigkeit. Das machte die Leiterin der Grundschule Hofgartenstraße, Yasmin Röhr, im Schulträgerausschuss deutlich.







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